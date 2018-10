Strava: U crkvi našli tijela 34 studenta, zatrpalo ih je blato...

Indonezijski spasioci otkrili su tijela 34 studenta teologije u crkvi na otoku Sulawesi, koje je zatrpala blatna bujica nakon potresa i tsnamija u petak, objavila je u utorak glasnogovornica lokalnog Crvenog križa.

"Ukupno je ekipa spasioca pronašla trideset i četiri tijela", rekla je Aulia Arriani.

Ona je kazala da se 52 osobe smatraju nestalima.

Središnji dio otoka Sulawesi uništen je u potresu iza kojeg je u petak navečer uslijedio tsunami, u kojem su ukupno poginule 844 osobe. U gradu na obali Paluu, valovi su odnosili ljude, dijelove kuća, automobile i stabla.

Konačni broj mrtvih vjerojatno će biti i viši jer do nekih udaljenih i izoliranih zona još uvijek nisu stigli spasioci. Planinski dio Siri Biromaru, jugoistočno od Palua, težak je za pristup i spasioci moraju dugo hodati da bi došli do žrtava.

RAW VIDEO: This is the moment #Tsunami waves struck #Indonesia. Thousands are feared dead



(via @SkyNews) pic.twitter.com/7rpXqcd4pR