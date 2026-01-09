Obavijesti

MAL BROJ PORODA

Zatvoreno rodilište u Sinju!

Zatvoreno rodilište u Sinju!
Sinjsko rodilište je pred zatvaranjem, zadnje dijete tamo je rođeno 2022. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zbog malog broja poroda rodilište u Sinju je zatvoreno, a njegovi prostori bit će prenamijenjeni za nove zdravstvene sadržaje, potvrdio je u petak Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u sklopu kojeg je djelovalo i sinjsko rodilište

"Presudni je razlog za zatvaranje rodilišta u Sinju jako mali broj poroda u njemu, tijekom 2024. i 2025. godine nije bilo nijednog poroda, 2022. samo dva poroda, a 2021. četiri poroda", rekao je Rađa Hini.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  (HZZO) financirao je hladni pogon u rodilištu do kraja 2025. godine, a Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije osigurao je nova radna mjesta za primalje koje su dežurale u rodilištu.

Rađa najavljuje prenamjenu prostora u sinjskom rodilištu - proširit će se kapaciteti palijativnog stacionara i fizikalne terapije, te se planira nabavka MR uređaja i pokretanje internističkih djelatnosti (gastroenterologija, hematologija, kardiologija). 

Za ovu godinu su osigurana sredstva za proširenje palijativnog stacionara i fizikalne terapije te nabavku MR uređaja, kaže Rađa.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj negodovao je zbog zatvaranja rodilišta ustvrdivši da je to rezultat dugogodišnjeg nemara vlasnika i osnivača. Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije optužio je da je "grobar sinjskog zdravstva" uz potporu Ministarstva zdravstva i političkih struktura koje godinama zanemaruju Sinj i Cetinsku krajinu.

"Posebno je licemjerno slušati priče o 'nedostatku poroda', kada se sustavno činilo sve da se porodi u Sinju uopće ne bi mogli dogoditi. Proglašavanjem rodilišta 'zadesnim' stvorili su uvjete za njegovo gašenje, a zatim je upravo to stanje iskorišteno kao opravdanje. Klasična HDZ-ova metoda - prvo zapusti, pa zatvori", ustvrdio je Bulj.

Također je upozorio da se sinjsko rodilište zatvara u trenutku kada je Sinj jedan od samo pet gradova u Hrvatskoj s više rođenih nego umrlih.

