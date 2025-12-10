Obavijesti

STRAVA U GORSKOM KOTARU

Zatvorili čovjeka u kamp-kućici i pljačkali ga: Policija ih je uhitila

Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Tijekom prethodne dvije godine osumnjičeni su prijetnjama, obmanama i prijevarama, kao i iskorištavanjem teškog materijalnog stanja, doveli 42-godišnjeg hrvatskog državljanina u podređeni položaj

Policija je završila kriminalističko istraživanje nad dvoje ljudi, u dobi od 28 i 30 godina, zbog sumnje da su počinile kazneno djelo trgovanja ljudima. Oboje je kazneno prijavljeno, a nakon dovršetka postupanja predani su pritvorskom nadzorniku.

Prema utvrđenim sumnjama, tijekom prethodne dvije godine osumnjičeni su prijetnjama, obmanama i prijevarama, kao i iskorištavanjem teškog materijalnog stanja, doveli 42-godišnjeg hrvatskog državljanina u podređeni položaj i radno ga eksploatirali. Držali su ga u kamp-kućici na području Gorskog kotara, u neadekvatnim i neljudskim uvjetima bez osnovnih uvjeta za stanovanje.

Oštećeni je po njihovom nalogu obavljao različite poslove, uključujući fizičke radove, bez ikakve novčane naknade. Policija navodi da su osumnjičeni svu dobit od njegovog rada zadržavali za sebe te tako pribavili nepripadajuću imovinsku korist. Uz to, zadržali su njegove osobne dokumente i sklopili s njime fiktivne ugovore kako bi preuzeli vlasništvo nad njegovom kućom i voćnjakom na području jedne općine u Gorskom kotaru.

Sumnjiči ih se i da su više puta nadležnim tijelima prijavljivali oštećenika kao počinitelja prometnih prekršaja, iako su znali da su prekršaje počinile druge osobe iz njihovog kućanstva.

FEMICIDI U HRVATSKOJ DORH ispitao osumnjičene za ubojstva u Rijeci i Međimurju
DORH ispitao osumnjičene za ubojstva u Rijeci i Međimurju

- Tijekom pretrage doma kojim se osumnjičenici koriste, a po nalogu suca istrage Županijskog suda u Rijeci, pronađeni su pištolj "Crvena zastava" M70 kalibra 7,62 mm, dva startna pištolja te ukupno 239 komada različitog streljiva. Utvrđeno je da 30-godišnjak oružje i streljivo posjeduje ilegalno, zbog čega je dodatno kazneno prijavljen za nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Protiv oboje je podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela trgovanja ljudima iz članka 106. Kaznenog zakona, u skladu s Konvencijom UN-a protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i pripadajućim Protokolom - priopćila je PU primorsko-goranska. 

