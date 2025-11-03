Zauzimanje za svoja prava vještina je koju mladi, čini se, nemaju od koga naučiti

Akademsku godinu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obilježio je baš rijetko viđeni skandal. Troje studenata je suspendirano jer su prosvjedovali. Proglašeni su nasilnicima jer su bubnjajući upali na sjednicu fakultetskog vijeća. Prosvjedovali su protiv pokušaja uprave da im naplati školarine bez aktivne odluke. Dakle, pokušavali su se izboriti za svoja prava. Stegovni je sud fakulteta zasad odbacio odluku, no ostaje otužna sjena grubog odnosa prema studentima od onih koji bi im trebali pružiti kvalitetno i zakonski jasno obrazovanje. I koji, eto, ne podnose da se izrazi drugačije mišljenje. Teško je to izreći, ali ovakve stvari nije radio ni rektor Boras, koji je i tužio nekoliko studenata.

Zašto je važno podržati studente Filozofskog? Zato što je kritičko promišljanje i zauzimanje za svoja prava temeljna vještina koju mladi trebaju naučiti od najmanjih nogu, kako ih ne bi poslije u životu “gazili” kojekakvi “gazde”, “šerifi”, muljatori svih usmjerenja. Osim toga, kritičko promišljanje znači i razumijevanje vlastite situacije, prava i odgovornosti, a to toliko bolno nedostaje ovom društvu. Moderni vladari, možemo spomenuti najeklatantniji primjer Donalda Trumpa, rade upravo na tome da što više utihnu kritičke glasove - od medija i oporbe pa do znanstvenika i akademske zajednice.

Kod nas, pak, kao da neki mali Trumpovi sjede upravo po sveučilištima. Očekuju poslušnost mladih, valjaju se u svojim akademskim slobodama bez društvene odgovornosti, iako su na javnim funkcijama, čak ni tolike da daju izjavu novinarima.

To se ogleda i u padu kvalitete dijela studija, inflaciji programa koje nema tko ni upisati, a posredno i vrlo negativnim utjecajem na cijelo društvo. Kad akademska zajednica brine samo o svom dvoru te s visoka kažnjava one kojima bi trebala prenijeti znanja i vrijednosti, što možemo očekivati od mladih koji bi trebali ostati i boriti se za vlastitu bolju budućnost?

Baš ništa, iskreno.