<p>Suđenje <strong>Filipu Zavadlavu</strong> (25) počinje u srijedu u 9 sati ispitivanjem prvih svjedoka, među kojima su svjedoci, ali i oštećeni – roditelji ubijenih mladića!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Počinje suđenje Filipu Zavadlavu</strong></p><p>Ispred zgrade suda okupila se i grupa podrške Zavadlavu, koji su se javili da bi pratili suđenje u sudnici.</p><p>150 metara oko suda policajci stoje na više punktova i prate situaciju oko zgrade i vode računa o osiguranju.</p><p>Na ulazu se provjerava svaki koji ulazi, što je standardni postupak i inače, a provjeravat će se ulasci i u samu dvoranu gdje će biti suđenje.</p><p>Glavna rasprava u postupku protiv Zavadlava, koji je optužen za trostruko teško ubojstvo te općeopasnu radnju i nedozvoljeno držanje oružja, bit će u velikoj sudnici splitske “Palače pravde”, pod predsjedanjem sutkinje Višnje Strinić. Mjere sigurnosti su gotovo nezabilježene, iako je na Županijskom sudu u Splitu tijekom godina održan velik broj “visokorizičnih” postupaka. </p><p>Danas se ispituju roditelji ubijenih, a sutra su predviđeni svjedoci, odnosno očevici koji su u trenutku zločina bili u Varošu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Počinje suđenje Filipu Zavadlavu</strong></p><p>Zavadlava pravosudna policija dovodi iz zatvora u Gospiću pod pratnjom “plavaca” i to najmanje sat vremena prije početka suđenja. Zgrada u Gundulićevoj je također pod posebnim režimom, na nekoliko lokacija na prilazima Županijskom sudu će biti postavljene policijske patrole, one u odorama te u civilu. </p><p>Za pripremno ročište je osiguranje bilo i na krovu suda, odakle su pratili sve moguće pravce iz kojih bi došla prijetnja.</p><p>U samom sudu, odnosno velikoj dvorani, pravosudni policajci će također paziti na sve zainteresirane za praćenje rasprave (kojih ima znatno više od postojećih mjesta, a posebno u doba korone) tako da nikakvih problema ne bi trebalo biti.</p><h2>Može dobiti do 50 godina zatvora</h2><p>Zavadlav se tereti da je “iz bezobzirne osvete” likvidirao Marina Bobana (25), Juricu Torlaka (38) te Marina Ožića Paića (25) tijekom subotnjeg popodneva početkom ove godine u Velom Varošu.</p><p>Središtem Splita optuženi mladić je lutao naoružan kalašnjikovom s dodatnim spremnicima streljiva kako bi se “... osvetio većem broju osoba iz narkomanskog kruga koji su zlostavljali njega i brata ...”</p><p>Upravo ta osveta je obilježje “teškog” ubojstva zbog čega Zavadlav može dobiti do 50 godina zatvora, što je najteža moguća sankcija u RH. Sigurnosna situacija (zbog toga se uostalom optuženi 25-godišnjak nalazi u zatvoru u Gospiću) je od samog početka problematična, prvenstveno zbog treće žrtve. </p><p>Ubijeni Ožić Paić je bio omiljen među najzagriženijim navijačima Hajduka, koji su uvjereni da nije imao ništa s drogom već je nastradao kao kolateralna žrtva, zbog čega je Zavadlav i sve povezano s njime (brat Stane je napadnut u autobusu tjedan dana nakon zločina u Varošu, a uvrede je na Matejuški trpio i odvjetnik Branko Šerić) pod posebnom policijskom prismotrom.</p><p>U srijedu bi pred sudskim vijećem svoje iskaze trebali dati roditelji ubijenih te vozač Hyundai Matrixa koji je propucan hicima iz automatskog oružja. </p><p>Za četvrtak su pak predviđeni očevici krvoprolića, nekoliko svjedoka koji su se našli na Šperunu i Velom Varošu tog popodneva, vidjeli dio krvavog pohoda Filipa Zavadlava – ukupno je u žrtve ispalio 37 streljiva iz kalašnjikova, kojeg je na putu kući odbacio u kontejner.</p>