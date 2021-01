Lampioni i cvijeće na trgu na Šperunu u Splitu danas stoje kao podsjetnik na trostruko ubojstvo u kojem su ugašena tri života. Prije točno godinu dana, Filip Zavadlav uzeo je kalašnjikov i jezivom smirenošću krenuo u pohod po središtu grada ispaljujući rafale usred bijela dana.

Na Šperunu je prvo likvidirao Marina Bobana (25) i teško ranio Juricu Torlaka (38) koji je naknadno preminuo na putu do bolnice. Obojica su bili na motociklu Yamaha XT 660. Potom je krenuo put Radmilovićeve ulice gdje je na Suzuki Burgmanu likvidirao Marina Ožića Paića (25). Nekoliko sati nakon zločina policija ga je tražila po Varošu i širem središtu grada, a naposlijetku je uhićen u kafiću Borsalino.

Predao se na nagovor socijalnog radnika koji je godinama upoznat s pričom obitelji Zavadlav i koji je nastojao pomoći Filipu da započne novi život. Pokušavao je Filip izgraditi taj novi život, no droga u koju su upali njegova mlađa braća Antun i Stanislav bio je prevelik uteg.

Majka Etel ih je napustila, a otac Ante nije bio pretjeran autoritet, dapače, stanom na Skalicama paradirali su razni likovi, prijetnje i svađe bili su normala, uvjeti za život nedostojni, a koliko je bilo strašno živjeti u takvom okruženju govori i činjenica da je tijekom istrage u stanu pronađeno na desetke iskorištenih šprica. Zavadlav se preselio u Šenoinu u Varošu, ali prekinuti s obitelji nije mogao jer je valjalo čuvati braću, posebno Stanislava, koji je duboko ogrezao u ovisnost.



Marcela Sunara, mlada žena kod koje je Filip unajmio stan, sa velikim zanimanjem prati suđenje Zavadlavu, koji bi presudu mogao dočekati u veljači ili ožujku. I sama je svjedočila na sudu, a u vrlo emotivnom izlaganju, govorila je Filip bio iznimno uredan i pristojan.

- Da se odmah razumijmo, njegov čin ne može se opravdati. On svoju kaznu mora odraditi. Ali svi četvero su žrtve, i trojica ubijenih, ali i Filip. On je žrtva nemara institucija, on se nije imao kome obratiti, nije imao pravog prijatelja, ni roditelje. Ne čujem se s njim, ne pišem mu. On je sada zasut pismima i ispraznim pričama od ljudi koji mu šalju krive signale, čine ga zbunjenim. Muka mi je gledati ga. Zbog maske mu vidim samo oči. I vidim da je izgubljen – kaže nam Marcela dodajući kako Filip i dalje ne može spavati. Vjeruje kako mu je sada već došlo do mozga što je napravio i da ga to strašno muči.



- Sad samo čekam presudu, a onda ću mu otići u posjet. Da, htjela bih ga vidjeti. Pratim što se događa na sudu, čini mi se da Filip ne dobiva adekvatnu pomoć, a mislim da je razgovor za njega najbolje rješenje – kaže nam Marcela.

Filipov odvjetnik Branko Šerić potvrdio nam je da njegov klijent opet dobiva terapiju.

- Čuo sam se s njim više puta proteklog tjedna. On je dobro, a kako pati od nesanice opet su mu počeli davati terapiju. Malo se smirio i shvatio je da ne smije nasjedati na te priče iz pisama koje dobiva i na ta besmislena obećanja – kaže nam Šerić potvrđujući kako će Filip vrlo vjerojatno davati svoj iskaz na idućem ročistu početkom veljače. Što je s mjerama sigurnosti pitamo ga, s obzirom da su na posljednjem ročištu Filip, ali i pravosudni policajci, stigli s pancirkama.



- Koliko znam, sve je u redu. Odluku hoće li mjere osiguranja biti pojačane donosi policija. Ja sam im i tada rekao da meni ne treba pratnja, ali njihova riječ je zadnja. Ja se ne osjećam ugroženim – kaže Šerić koji je na posljednjem ročištu tražio da se u dokaze uključi i snimka koja je naknadno pronađena, a koju je Filip slao stanovitoj Mariji. Iako nije službeno potvrđeno, riječ je snimci poslanoj stjuardesi iz Beograda s kojom je Filip neko vrijeme bio u vezi, a koja bi trebala pokazati u kakvom je stanju rastrojenosti bio nekoliko tjedana i dana prije ubojstva.



I dok Filip čeka dan kad će davati iskaz, ali i skoru presudu, njegov brat Stanislav i dalje se zakopava u probleme. Tako je on početkom kolovoza ukrao pušku čovjeku koji je umirao na parkiralištu nedaleko od zgrade PU splitsko-dalmatinske. I Filipva majka Etel puni novinske stupce, i to zbog obiteljskog nasilja. Ona je u prosincu prošle godine na Prekršajnom sudu u Splitu osuđena zbog prijetnji upućenih svom suprugu i Filipovom ocu, Anti Zavadlavu.

