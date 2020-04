Zavadlavu produljen istražni zatvor, još ništa od video-linka

Filipu Zavadlavu (25), osumnjičenom za masakr u središtu Splita koji je početkom godine šokirao hrvatsku javnost, produljen je istražni zatvor za još dva mjeseca, potvrđeno nam je na splitskom tužiteljstvu.

Odlukom splitskog Županijskog suda, a na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva, tako će mladić i nadalje biti u Bolnici za osobe lišene slobode, gdje se nalazi još od 13. siječnja, a po dva zakonska osnova: zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela te osobito teških okolnosti pod kojima je počinjen ovaj nezapamćen zločin.

U međuvremenu se situacija s uzimanjem obrane osumnjičenika putem video-linka donekle zakomplicirala. Iako su tužitelj Žarko Štrbac i odvjetnik Branko Šerić koji brani mladića bili skloni obaviti taj neophodni korak u istrazi koristeći tehnološke blagodati, postavilo se pitanje formalno-pravne ispravnosti cijelog postupka. Unatoč specijalnim okolnostima koje vladaju zbog pandemije korona virusa.

Dva su problema, doznajemo iz splitske “Palače pravde”, a to nam je potvrdio i odvjetnik Šerić. Prvo ispitivanje osumnjičenih se naime mora snimati, uobičajeno se to radi u posebnoj prostoriji za ispitivanje na državnim odvjetništvima. Kako bi se snimalo ispitivanje koje se odvija putem video-veze još uvijek nije razjašnjeno, kao i da li bi eventualni snimak bio prihvatljiv dokaz u nastavku postupka.

Isto vrijedi za potpis zapisnika o ispitivanju, kojeg osumnjičenik, dakle Filip Zavadlav, može potpisati, ali i odbiti potpisivanje. Stranke u ovom slučaju nisu sigurne kako bi se potencijalni “elektronski potpis” na zapisnik ispitivanja koje se odvijalo “na daljinu” tretiralo na Vrhovnom sudu jednostavno zato što do sada nije bilo ovakvih primjera.

Zavadlav je uhićen nekoliko sati nakon egzekucija u subotu popodne. Kada je doveden na tužiteljstvo, nije bio u stanju povezati nekoliko rečenica niti se koncentrirati na pitanja. Zbog toga je odmah psihijatrijski vještačen, tada je utvrđeno da trenutno nije raspravno sposoban pa je odmah odveden u Zagreb, u Svetošimunsku bolnicu. Zatim je naloženo kombinirano psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje, što su obavili liječnici na Vrapču te ga prije nešto više od mjesec dana proglasili ubrojivim u trenutku počinjenja nedjela! Bitno smanjeno ubrojivim, ali ipak ubrojivim.

No, kako je istražni zatvor produljen, tako su na splitskom tužiteljstvu odlučili ne žuriti sa saslušanjem Zavadlava, možda u međuvremenu stanje s korona virusom dozvoli “fizičko” ispitivanje.

Odvjetnik Šerić je spreman na dolazak u Split sa svojim branjenikom, kada se za to stvore preduvjeti. Do tada preostaje ispitivanje još šest svjedoka, od toga troje oštećenih – dvoje iz Audija koji je propucan (svjedoci iz Hyundai Matrixa kojeg je pogodio zalutali metak su već saslušani), no još uvijek se nisu javili istražiteljima te starija žena, vlasnica objekta gdje je jedan od ubijenih pokušao naći spas, a streljiva su pogodila vrata te zid njene kuće.

Prema istražnom zahtjevu, Filip Zavadlav je nabavio automatsku pušku i veću količinu streljiva te je 11. siječnja oko 15,35 sati krenuo u krvavi pohod. Naoružan je došao na predio Velog Varoša, na Šperun, kada su se na motociklu Yamaha pojavili vozač Marin Boban (25) te suvozač Jurica Torlak (38). U njih je ispalio više rafala, Bobana je odmah usmrtio, dok je Torlak preminuo nešto kasnije u splitskoj bolnici.

Nakon toga je odšetao do susjedne ulice gdje je s nekoliko hitaca likvidirao Marina Ožića Paića (25) na Suzuki Burgmanu. Ukupno je iz “Kalašnjikova”, koji je pronađen kasnije tijekom očevida, ispalio najmanje 36 metaka.

Sve to je napravio “iz bezobzirne osvete”, smatraju na tužiteljstvu, “prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata i njega osobno...”

Kako je u pitanju kvalificirani oblik ubojstva, odnosno trostruko “teško” ubojstvo, Zavadlavu prijeti maksimalna zakonom propisana kazna od 50 godina. U slučaju osuđujuće presude međutim njegova smanjena ubrojivost sigurno će imati utjecaja na visinu sankcije.