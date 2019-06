Zavirite u Titov bunker: Samo su četvorica znala da postoji...

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

16.06.2019., Konjic, Bosna i Hercegovina - Atomska ratna komanda, takodjer poznata kao ARK ili Titov bunker, je bivsi nuklearni bunker i vojni komandni centar koji se nalazi u blizini grada Konjica u Bosni i Hercegovini. Napravljen da zastiti jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita i do 350 clanova njegovog uzeg kruga u slucaju atomskog sukoba. Struktura se sastoji od stambenih podrucja, konferencijske sale, kancelarije, i drugih oblasti. Bunker je ostao drzavna tajna sve do raspada Jugoslavije 1990-ih. Izgradjen izmedju 1953. i 1979. godine unutar brda u podnozju planine Zlatar, ARK je najvece atomsko skloniste, i jedan od najvecih podzemnih objekata ikada izgradjenih u bivsoj Jugoslaviji. Za vise od deset godina nakon njegovog zavrsetka, to je bio najtajnija vojna instalacija u zemlji. Svi gradjevinski radnici su pazljivo odabirani i provjereni, potpisivali ugovor sutnje, a svi clanovi osoblja prolazili su najvecu sigurnosnu provjeru. Godine 1979., posao je zavrsen nakon 26 godina i potrosenih 4,6 milijardi americkih dolara u troskove izgradnje. Nakon Titove smrti 1980. godine, kompleks je ostao u stanju pripravnosti. U ozujku 1992. godine, za vrijeme raspada Jugoslavije, JNA je naredila rusenje kompleksa kako ne bi ostao pod kontrolom vlasti Bosne i Hercegovine, ali je vojni odred odbio izvrsiti naredjenje i umjesto toga predao strukturu Bosanskohercegovackoj vladi. Photo: Armin Durgut/PIXSELL