Ranije je načelnik potvrdio kako je u obitelji četvero djece, od kojih je troje maloljetno. Svi su na sigurnom, kažu iz Zavoda...
Zavod za socijalni rad o zločinu u Zagorju: 'Uočili smo napredak i zato nismo produžili mjere'
Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je za 24sata kako je obitelj iz Bedekovčine bila u tretmanu nadležnog područnog ureda te su tijekom 2023. i 2024. godine bile izricane mjere obiteljskopravne zaštite
- Tijekom praćenja obitelji uočen je napredak u funkcioniranju obitelji, na temelju čega nije bila utvrđena potreba za produljenjem navedenih mjera - rekli su nam iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
Podsjetimo, policija je očevidom utvrdila da je noćas u Bedekovčini 39-godišnju ženu u obiteljskoj kući vatrenim oružjem ubio 43-godišnji suprug, da bi kasnije počinio samoubojstvo vatrenim oružjem.
Načelnik Bedekovčine, Željko Odak potvrdio je informaciju kako je ubijena žena majka četvero djece, od kojih je troje maloljetno.
- Djeca su zbrinuta na sigurnom u krugu obitelji, a pružit će im se potrebna pomoć i podrška - rekli su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:
● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006
● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222
● Više informacija potražite na: www.sigurnomjesto.hr
