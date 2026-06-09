Završen očevid: Žirokopter pao pri polijetanju, dvoje ozlijeđeno

Završen je očevid o padu žirokoptera koji se dogodio u utorak ujutro u blizini aerodroma u Vrsaru, pri čemu su lakše ozlijeđena dva slovenska državljana u dobi od 72 i 57 godina. Nesreća dogodila oko 8,35 sati kada je prilikom polijetanja s aerodrom u Vrsaru došlo do pada ultralakog zrakoplova tipa žirokopter, slovenskih registarskih oznaka. Kako se doznaje, pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah po uzlijetanju srušio. Pilot je član aerokluba Vrsar i često putuje na relaciji Vrsar - Celje.

Istarska policija će izvješće o očevidu dostaviti nadležnom državnom odvjetništvu i Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.