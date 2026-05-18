HOO SE OGLASIO

Siniša Krajač 'preživio' sjednicu, ostaje glavni tajnik HOO-a!

Završena je 'maratonska' sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Potrajala je više od četiri sata, a glavni tajnik Siniša Krajač  ostaje na svojoj pozicije

Završena je 'maratonska' sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Potrajala je više od četiri sata, a glavni tajnik Siniša Krajač  ostaje na svojoj pozicije, objavio je Večernji list! HOO je u svojem priopćenju poručio da su sva sredstva koja su davali Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti u korištenju sredstava putem HOO-a nisu utvrđene.

Iz HOO-a su se oglasili priopćenjem. Prenosimo ga u cijelosti.

Po završetku sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), održane dana 18. svibnja 2026. godine, Vijeće HOO-a smatra svojom obvezom obavijestiti javnost o sljedećem:

1. Detaljnom analizom financijskog poslovanja u segmentu sufinanciranja Hrvatskog skijaškog saveza, služba za kontrolu Hrvatskog olimpijskog odbora izvršila je uvid u način trošenja i pravdanja sredstava iz dijela Javnih potreba u sportu državne razine koja se realiziraju putem HOO, te je utvrđeno da su sva sredstva upućena prema Hrvatskom skijaškom savezu utrošena u skladu s važećim pravilnicima i u potpunosti u skladu sa Zakonom. Nepravilnosti u odnosu na korištena sredstva preko HOO-a nisu utvrđena.

2. Predsjednik, glavni tajnik i članovi Vijeća HOO strogo osuđuju bilo kakve nepravilnosti te spremno prihvaćaju odgovornost za utvrđene i dokazane nezakonite radnje, no jednako tako smatraju da prije konkretnih osumnjičenja pa i krivičnih prijava nije u redu pod pritiskom koji se stvorio raditi velike kadrovske promjene koje bi dovele do ugrožavanja funkcioniranja sustava

3. Članovi vijeća HOO pozdravljaju novi prijedlog Pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini ukoliko će doprinijeti transparentnosti sustava i učinkovitijem načinu upravljanja javnim novcem u sportu,stoji u priopćenju HOO-a, objavio je Večernji list.

