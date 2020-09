Zbog bolesti Sanadera, Barišića i Pavošević po tko zna koji put glavna rasprava nije održana

Ponovljeno suđenje u Fimi mediji ušlo je u završnu fazu. Ostale su, gotovo, još završne riječi stranaka. No kako je troje okrivljenika bolesno pitanje je kad će se suđenje završiti

<p>Ivo Sanader i ostali optuženici u predmetu Fimi medija trebali su se danas očitovati o optužnicu koju je zamjenica ravnateljice Uskoka izmijenila u srpnju. No uprava zatvora u Remetincu obavijestila je sud kako je bivši premijer Ivo Sanader i bivši šef HDZ-a od 24. kolovoza hospitaliziran u KBC Sestre milosrdnice. Iz dostavljene medicinske dokumentacije proizlazi da su mu u nedjelju trebali operirati kralježnicu. Nakon operativnog zahvata još desetak dana zadržat će ga u bolnici a potom će ga poslati na rehabilitaciju u toplice. </p><p>U sudnici nije bio niti bivši rizničar HDZ- a Mladen Barišić. On trpi jake kronične bolove zbog neutvrđene bolesti i, prema liječničkoj dokumentaciji, mora mirovati u ležećem položaju. Bivša blagajnica HDZa- Branka Pavošević također je svoj nedolazak na sud ispričala bolešću. Iz liječničke dokumentacije koju je dostavila sudu proizlazi da je na pretragama. </p><p>U ovom postupku Sanader, koji je optužen da je ustrojio kriminalnu skupinu koja je izvlačila milijune iz državnih i javnih poduzeća i njime punila crni fond HDZ-a i svoje džepove, obranu je iznio u veljači te nakon toga više nije dolazio na rasprave. No kako je optužnica izmijenjena, ne u bitnom, no to zahtijeva da se svi optuženi očituju o optužnici. Potom idu završni govori stranaka i nepravomoćna presuda. Pitanje je hoće li to biti do kraja godine.</p><p>Podsjećamo, bivšeg premijera i bivšeg predsjednika HDZ-a Sanadera, bivšeg rizničara HDZ-a Mladena Barišića, bivšega glasnogovornika Ratka Mačeka, bivšu šeficu računovodstva Branku Pavošević, HDZ i agenciju Fimi media terete da su za crne fondove HDZ-a iz državnih i javnih tvrtki izvukli oko 70 mil. kuna.</p><p>U desetak godina, koliko je, s prekidima, po zatvorima, Sanader je operirao karcinom prostate, koljeno, kralježnicu, imao je srčanih tegoba, povišeni tlak i šećer... Vlasnica Fimi medije Nevenka Jurak preminula je tijekom suđenja a tvrtka je završila u stečaju i izbrisana je iz sudskog registra. Suđenje se nastavlja 1. listopada.</p><p>Riječ je o ponovljenom suđenju. Podsjetimo, prvostupanjskom presudom Ivo Sanader bio je nepravomoćno osuđen na devet godina zatvora, Mladen Barišić dobio je tri godine, Branka Pavošević godinu i pol, Nevenka Jurak dvije godine zatvora, a Ratko Maček na godinu dana uvjetno uz rok kušnje od četiri godine. Presudu je ukinuo Vrhovni sud u listopadu 2015. godine.</p>