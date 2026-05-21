Zbog četvrte supruge Blanke ženio se u crkvi, kao premijer družio se s princom Charlesom

Zlatko Mateša je čovjek čija karijera obuhvaća desetljeća na najvišim pozicijama u politici, sportu i gospodarstvu. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu i položenog pravosudnog ispita, magistrirao je 1990. iz područja društvenih znanosti, a potom i 2009. godine doktorirao na Pekinškom sportskom sveučilištu. Karijeru je započeo u Ini, gdje je bio direktor pravnih poslova, a zatim pomoćnik generalnog direktora, od 1992. do 1993. bio je voditelj hrvatske Agencije za restrukturiranje i razvoj, a od 1993. do 1995. ministar u hrvatskoj vladi, pa onda i premijer sve do 2000. godine. U veljači 1996. godine Mateša je s tadašnjim britanskim princom, a danas kraljem Charlesom bio u obilasku Dubrovnika. Njegov mandat obilježen je procesom mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, uvođenjem PDV-a, ali bilo je to i vrijeme pretvorbe i privatizacije tijekom koje su propale i rasprodane su brojne tvrtke.

Nakon Tuđmanove smrti i silaska HDZ-a s vlasti, Mateša je bio je zastupnik u Saboru. Odlaskom iz politike, 2002. godine postaje predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, a na toj funkciji ostao je sve do jučerašnje ostavke. Na čelu HOO-a bio je više od dva desetljeća. Do 2024. biran je čak sedam puta, uglavnom bez ozbiljnog protukandidata, čime je postao jedna od najutjecajnijih figura hrvatskog sportskog sustava. Ostvario je i veliku karijeru u europskim sportskim organizacijama. Uz političku i sportsku karijeru, Mateša je bio o u nadzornim odborima nekih od najvećih hrvatskih tvrtki.

Vodio je i dinamičan privatan život. S 30 godina mlađom suprugom Blankom, sveučilišnom profesoricom. vjenčao se početkom prosinca 2023. godine. Zbog četvrte supruge u 75. napravio je veliki korak, prvi put vjenčao se u crkvi. Mateša i supruga našli su se na meti istražitelja zbog navodnog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata.

- S obzirom na to da mi se nanosi golema šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze - oglasila se Blanka na Facebooku.

S prvom suprugom Biserkom bio je u braku nekoliko godina i ima sina. Od druge supruge Jasne rastao se nakon 13 godina braka. Treća supruga bila je Sanja Gregurić, kći bivšeg premijera Franje Gregurića. S njom se vjenčao u tajnosti dok je bio premijer, a dobili su kćer. I taj brak je trajao 13 godina. Zlatko Mateša je imao i nekoliko dugogodišnjih veza. 