U žilu mu stavili dezinficijens?! U bolnici je izvanredni nadzor

U čakovečku bolnicu uputili su zdravstvenu inspekciju, a tijelo Antuna T. (62) je na obdukciji na Zavodu za sudsku medicinu. Umro je nakon što mu je ubrizgano sredstvo koje je samo za vanjsku primjenu

<p>Antun T. (62) iz Štefanca došao je u utorak na redovnu dijalizu u čakovečkoj bolnici, no tijekom postupka netko od osoblja mu je pogreškom intravenozno dao sredstvo koje je samo za vanjsku primjenu kod takvih i sličnih postupaka. </p><p>Ubrzo je došlo do zatajenja organa te je preminuo, unatoč trenutno poduzetim mjerama reanimacije i intenzivnog liječenja.</p><p>Ravnatelj bolnice Tomislav Novinščak nam je slikovito rekao da ako, primjerice, imamo dezinficijens, špricat ćemo ga na kožu ruku, ali ga nećemo unijeti intravenozno u krvotok. Dakle, iz toga se može iščitati da je riječ o nekom sredstvu koje se redovito primjenjuje vanjskom upotrebom i lokalno negdje na tijelu, ali nikako ne smije intravenozno dospjeti u krvotok.</p><p>Izgledno je da se ovdje radilo o medicinskoj kemikaliji za dezinficiranje, objavio je sinoć i <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/umjesto-fizioloske-otopine-ubrizgale-dezinficijens-medicinske-sestre-koje-su-bile-uz-preminulog-pacijenta-do-daljnjeg-nece-raditi---622326.html">Dnevnik.hr, </a>a predsjednica Upravnog vijeća bolnice Čakovec dr. sc. Sonja Tošić Grlač je na pitanje kako je moguća ovakva greška rekla da je dezinficijens uobičajeno sredstvo koje se nalazi na kolicima medicinskih sestara. </p><p>- Greška je moguća i, nažalost, ona se i dogodila - rekla je.</p><p>Dodala je da medicinske sestre koje su bile uključene u ovu tragediju do daljnjega neće ni raditi. Kaže da će se provesti interni nadzor, a već su jučer uzele izjave svih sudionika. </p><p>- Sve će se analizirati, interna komisija će ponovno razgovarati sa svima i donijeti svoje mišljenje, a onda će doći i inspekcija Ministarstva - rekla je.</p><p>O inspekciji je jučer govorio i ministar Vili Beroš.</p><p>- U čakovečku bolnicu upućena je zdravstvena inspekcija koja će o svom nalazu i rezultatima obavijestiti nadležne institucije, po potrebi zdravstvene komore i zainteresiranu javnost - rekao je ministar Beroš koji je dodao da je u ovom slučaju riječ o sumnji na stručnu pogrešku koju treba dokazati te izrazio sućut obitelji preminulog muškarca.</p><p>Inače, obitelj preminulog muškarca podnijela je kaznenu prijavu policiji, a tijelo Antuna T. su prevezli na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku gdje bi se trebalo utvrditi od čega je točno preminuo.</p><p>Smrt susjeda šokirala je i mještane Štefanca koji o Antunu imaju samo lijepe riječi. </p><p>- To je bio tako krasan i ugodan čovjek i susjed! Iako je išao na dijalizu, bio je pokretan, vitalan, drag i marljiv čovjek. Pa ne mogu vjerovati da ga više nema, potreseno nam govori susjeda.</p>