Obavijesti

News

Komentari 3
DRAMA U DALMACIJI

Zbog dojave o bombi evakuirali sud u Splitu uoči ročišta Petraku

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog dojave o bombi evakuirali sud u Splitu uoči ročišta Petraku
Split: Dolazak policijskih kombija na Županijski sud gdje po?inje su?enje Draganu Vasiljkovi?u | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Dojava je stigla upravo uoči početka ročišta na kojem se trebalo potvrditi optužnicu protiv Nenada Petraka i njegove skupine

Dojava o postavljenoj bombi stigla je u ponedjeljak ujutro na Županijski sud u Splitu, upravo prije početka ročišta na kojem se trebala potvrditi optužnica protiv Nenada Petraka i njegove skupine.

Oko 20 minuta prije 9 sati pravosudni policajci obavijestili su odvjetnike i sve prisutne da moraju hitno napustiti zgradu zbog dojave o eksplozivnoj napravi. Kako javlja Slobodna Dalmacija, prostor je odmah evakuiran, a policija provodi protueksplozijski pregled.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'
DETALJI STRAVIČNOG ZLOČINA

Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'

Bježala je od ubojice od autobusne stanice te je uspjela pobjeći u kafić gdje se skrila u toaletu i nazvala policiju. Ubojica ju je sustigao i ubio ju je. BiH mediji pišu da joj je i ranije prijetio. Nedavno je nabavio pištolj
Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'
SRBIJI PRIJETI ENERGETSKI KOLAPS

Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'

"Hrvati su sat vremena prije uvođenja sankcija prekinuli dovod nafte. Ni sekundu nisu htjeli riskirati, a od nas su zarađivali po 50 milijuna eura godišnje", rekao je Aleksandar Vučić danas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025