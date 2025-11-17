Dojava je stigla upravo uoči početka ročišta na kojem se trebalo potvrditi optužnicu protiv Nenada Petraka i njegove skupine
DRAMA U DALMACIJI
Zbog dojave o bombi evakuirali sud u Splitu uoči ročišta Petraku

Dojava o postavljenoj bombi stigla je u ponedjeljak ujutro na Županijski sud u Splitu, upravo prije početka ročišta na kojem se trebala potvrditi optužnica protiv Nenada Petraka i njegove skupine.
Oko 20 minuta prije 9 sati pravosudni policajci obavijestili su odvjetnike i sve prisutne da moraju hitno napustiti zgradu zbog dojave o eksplozivnoj napravi. Kako javlja Slobodna Dalmacija, prostor je odmah evakuiran, a policija provodi protueksplozijski pregled.
