OBUSTAVILI LETOVE

Zbog dronova ponovno zatvorili zračnu luku u Danskoj: 'Letjeli su s uključenim svjetlima!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Zbog dronova ponovno zatvorili zračnu luku u Danskoj: 'Letjeli su s uključenim svjetlima!'
Foto: Steven Knap

Dronovi su letjeli s uključenim svjetlima, no nije potvrđeno jesu li isti dronovi koji su prošlog tjedna uzrokovali poremećaje u Zračnoj luci Kopenhagen

Zračna luka Aalborg u Danskoj bila je prisiljena obustaviti letove nakon što su u blizini zračne luke uočeni dronovi. Incident je izazvao prekid dolaznih i odlaznih letova, a lokalna policija odmah je poduzela mjere kako bi istražila situaciju, javlja Sky News.

Policija Nordjyllanda izvijestila je da su dronovi viđeni u zračnom prostoru zračne luke, zbog čega je prostor zatvoren. U objavi na društvenoj mreži X, policija je dodala da se istražuju okolnosti incidenta, a još uvijek nije poznato tko je upravljao dronovima niti njihov cilj. Zanimljivo, dronovi su letjeli s uključenim svjetlima, no nije potvrđeno jesu li isti dronovi koji su prošlog tjedna uzrokovali poremećaje u Zračnoj luci Kopenhagen.

DRAMA NA NEBU U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira
U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira

Četiri leta bila su pogođena ovim incidentom, među kojima su i letovi kompanija SAS, Norwegian i KLM. Glasnogovornik zračne luke rekao je da su putnici pogođenih letova obaviješteni o obustavi i da je sigurnost bila prioritet.

Aalborg se smjestio u regiji Jutland na sjeveru Danske i četvrti je po veličini grad u zemlji. Incident dolazi nakon sličnih problema u Zračnoj luci Kopenhagen, koja je početkom tjedna obustavila operacije zbog prisutnosti dronova u zraku.

Danska vlada već je izrazila zabrinutost, povezujući ove incidente s širim trendom narušavanja zračne sigurnosti u Europi, te navela kako je ovo jedan od najozbiljnijih napada na kritičnu infrastrukturu. Povezanost s navodnim ruskim dronskim napadima i drugim sličnim disruptivnim radnjama diljem Europe također je spomenuta u izvještaju.

ZATVORILI AERODROM Danska policija: Dronovima je upravljao sposobni operater
Danska policija: Dronovima je upravljao sposobni operater

U međuvremenu, vlasti u Norveškoj obustavile su zračni prostor na zračnoj luci Oslo na tri sata zbog sličnog incidenta, no zasad nije utvrđeno tko je odgovoran za te napade. Norveški i danski dužnosnici održavaju bliske kontakte u vezi s tim slučajevima, ali istraga još uvijek traje.

