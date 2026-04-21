Zbog ilegalnog deponija kod Omiša: Jedan završio u zatvoru

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog ilegalnog deponija kod Omiša: Jedan završio u zatvoru
Foto: PU osječko-baranjska

Na području Omiša dvojica muškaraca sumnjiče se za nezakonito odlaganje otpada i pustošenje šuma na velikim površinama

Zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada i pustošenje šuma na području Omiša splitski Županijski sud odredio je istražni zatvor jednom osumnjičeniku, dok je drugome, osumnjičenom za isto nedjelo, tužiteljstvo uz pokretanje istrage izreklo mjere opreza. Splitsko Općinsko državno odvjetništvo izvijestilo je da je nakon ispitivanja 40-godišnjaka, kojem se na teret stavlja ugrožavanje okoliša otpadom i pustošenje šuma, odredilo mjere opreza redovitog javljanja policiji i zabrane približavanja lokacijama na kojima su kaznena djela navodno počinjena.  Sumnja se da je od 2021. do sredine travnja ove godine, bez dozvola, na površini većoj od 16.000 četvornih metara odlagao građevinski i drugi otpad te uklanjao šumsku vegetaciju na najmanje 10.000 četvornih metara.

U drugom slučaju, nakon ispitivanja 58-godišnjaka, sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

EVO DETALJA 'Pao' dvojac iz Dalmacije: Krčili šume kod Omiša da zakopaju komunalni i glomazni otpad!
'Pao' dvojac iz Dalmacije: Krčili šume kod Omiša da zakopaju komunalni i glomazni otpad!

Tereti ga se da je od 2023. do travnja 2026. na dvije lokacije, od kojih jedna prelazi 30.000 četvornih metara, nezakonito odlagao građevinski, glomazni i azbestni otpad te uklanjao šumsku vegetaciju, čime je prouzročio ekološku štetu.

Splitsko-dalmatinska policija prošlog je tjedna objavila da su dvojica muškaraca, 40-godišnjak i 58-godišnjak, uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da su na području Ostrvice i Kostanja kod Omiša nezakonito odlagali otpad i pustošili šume na više lokacija.

Komentari 0
