Riječko vijeće podijeljeno: Nije prošla zabrana ustaških simbola

Na zahtjev vijećnika Možemo!, SDP-a, PGS-a, IDS-a, Liste za Rijeku i nezavisne liste Marka Filipovića sazvana je izvanredna sjednica GV u petak kako bi se raspravljalo samo o prihvaćanju tog zaključka. Za prihvaćanje zaključka na kraju glasalo je 12 vijećnika, protiv je bilo pet vijećnika HDZ-a i Petra Mandić iz Mosta, a suzdržano je bilo ostalih 12 vijećnika.

U prijedlogu zaključka se gradonačelnici predlaže da, radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota RH, poduzme mjere kojima će se osigurati da se na površinama i prostorima kojima upravlja Grad Rijeka i na javnim prostorima za koje izdaje dozvole za organiziranje javnih događanja ne koriste obilježja, slogani i poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, kao što je poklič "Za dom spremni".

Gradski vijećnik Možemo! Nebojša Zelič istaknuo je da su povod za to koncerti Marka Perkovića Thompsona sljedećeg vikenda u Rijeci, ali ne i glavni razlog. "Na njegovim koncertima imali smo prilike vidjeti iskaze ustaškog i fašističkog nasljeđa u grafičkom i verbalnom obliku, pa je važno prije koncerta osuditi ono što se tamo događa", naveo je.

Zelič je naglasio da su predlagatelji svjesni da taj zaključak ne može imati posljedice na održavanje niti im je cilj zabrana ovih koncerata. No, važno je kao Gradsko vijeće vrijednosno se odrediti o stvarima koje se razumno očekuju na tim koncertima, naveo je. Glavni razlozi su sve izrazitiji primjeri govora mržnje na javnim skupovima, putem grafita ili naljepnica, istaknuo je Zelič.

Josip Ostrogović (HDZ) istaknuo je da "govor mržnje i fašizam osuđuju svi ovdje i cijela Rijeka, za kršenja zakona i narušavanje javnog reda i mira su nadležni MUP i pravosuđe, a gradonačelnica nije policajka". Istaknuo je da je u vrijeme dok je SDP vladao Rijekom Thompson tu 2008. održao koncert, a da tada SDP i partneri nisu imali nikakvih reakcija.

Ivana Prica (SDP) ustvrdila je da bi gradska vlast trebala djelovati preventivno i pokazati stav o ovakvim pojavama u društvu te da ne vidi ništa sporno u predloženom zaključku zbog čega ga ne bi prihvatili svi vijećnici.

Gradonačelnica Iva Rinčić je ocijenila da živimo u politički bipolarnom društvu, u kojem se svaka strana žilavo bori da takvo stanje opstane, jer nema ideja za rješavanje stvarnih problema.

Riječka oporba sebe smatra jedinim antifašističkim entitetom, desnica često jedinim domoljubnim entitetom, a zajednički interes im je oduzimanje centru političkog prostora za djelovanje. Zadnji izbori u Rijeci pokazali su da je građanima dosta bipolarnog sustava, a mi smatramo da je moguće biti i domoljub i antifašist istovremeno, rekla je.

"Ova sjednica je primjer kako se nama na centru pokušava oduzeti prostor za djelovanje, jer me ovog puta ljevica gura udesno, smatrajući da sam trebala zabraniti koncert", istaknula je Rinčić.

Naglasila je da koncert nije mogla zabraniti jer za to nema pravne osnove, ali da jasno osuđuje fašizam i sve oblike govora mržnje te da ih sadašnja gradska vlast neće tolerirati.