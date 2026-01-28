Obavijesti

MORAJU PLATITI 21.315 EURA

Šestorici visoke kazne zbog veličanja NDH i ZDS-a u Rijeci: Pročitajte kako su se branili

Rijeka: Prosvjedni marš Ujedinjeni protiv fašizma | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Neki su tvrdili da su samo išli na utakmicu, neki da ni ne znaju što je NDH, kao ni što znači povik ZDS. Sud ih je kaznio zbog veličanja zločinačke, marionetske tvorevine

Admiral

Ne znam ni što znači Nezavisna država Hrvatska. To je neka država koja je postojala prije. Učio sam to na povijesti. Ne znam što znači povik "Za dom spremni". Nakon toga smo išli u Zagreb na utakmicu, a maskiran sam bio i imao sam kapuljaču na glavi jer mi je bilo hladno i boljelo me grlo, branio se Nikola Đ. (25), koji je s još nekoliko ljudi osuđen zbog remećenja javnog reda i mira 30. studenog 2025. tijekom mirnog javnog prosvjeda " Ujedinjeni protiv fašizma", piše Večernji list.

Nikolu Đ., Matiju M. (24), Sandra P. Z. (33), Gregorija V. (24), Adrijana B. (38) i Hrvoja V. (34) teretili su za remećenje javnog reda i mira kao i da su na javnom mjestu izvodili pjesme i isticali simbole totalitarnih režima. Svi će morati platiti paprene novčane kazne.

Tako je Nikola Đ. novčano kažnjen s 3609 eura, Matija M., koji se branio šutnjom, mora platiti 4.209 eura, dok je Sandro P. Z. kažnjen s 3.309 eura. Gregorio V. će zbog dizanja desnice u zrak i urlanja ZDS morati platiti 3.270 eura, Adriano B. 3.309 eura, a Hrvoje V. 3.609 eura. Prekršajnu prijavu policija je podnijela i protiv 17-godišnjaka, kojemu je sud izrekao odgojnu mjeru zabrane odlaska na utakmice Rijeke u Hrvatskoj i inozemstvu na šest mjeseci, a isto toliko mora ići u savjetovalište za mlade pod nadzorom Centra za socijalnu skrb.

Neki su se branili da su samo išli na utakmicu, no sud njihovim obranama nije vjerovao jer su identificirani preko videosnimki na kojima je jasno vidi slijed događaja, odnosno tko maše, tko viče, tko diše desnicu u zrak.

Trojica optuženika su već ranije osuđivana zbog sličnih prekršaja.

Teretilo ih se da su bili dio organizirane skupine u kojoj je bilo više desetaka ljudi, većinom odjevenih u tamne jakne s kapuljačama, neki i maskirani, koja je 30. studenoga 2025. u 11.40 remetila javni red i mir na Jadranskom trgu u Rijeci gdje se odvijao mirni javni prosvjed "Ujedinjeni protiv fašizma"  u organizaciji udruge Antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke.

Zbornim vikanjem tekstova htjeli su zastrašiti okupljene te slučajne prolaznike. Vikali su im "P..., nakaze jedne", pri čemu su i mahali rukama. Nadalje, uzvikivali su "O Hrvatska, o Hrvatska nezavisna država, Za dom spremni, spremni, spremni" pri čemu su dizali ispruženu desnicu u zrak.

Time su remetili javni red i mir te su veličali ustaški pokret i totalitarni režim NDH koji je predstavljao manifestacije rasističke ideologije, prijezire prema neistomišljenicima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti te trivijaliziranje žrtva zločina prema čovječnosti.

