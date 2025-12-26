Zbog klizišta su ostali bez kuće, zamjenski stan je uništio potres, sad ih tjeraju van iz smještaja...

Prije više od sedam godina, u ožujku 2018. Semir Orlić i njegova supruga Saćo sa svojih su dvoje djece u naručju spašavali gole živote bježeći od klizišta u Hrvatskoj Kostajnici. Kuća u kojoj su živjeli uništena je kao, uostalom, i sve ostale kuće u Ulici Stari put. Inače, Semir je hrvatski branitelj, dragovoljac koji je prošao sva ratišta u Hrvatskoj te na bojištu ostavio i zdravlje. Ima 30 posto invaliditeta, probleme s kralježnicom, psihičke smetnje, srčani je bolesnik....

Pokretanje videa... 04:38 Obitelj Orlić | Video: 24sata/pixsell

Nakon klizišta uzrokovanih poplavama, obitelji Orlić našli su privremeni smještaj u Petrinji. Započeli su tamo s novim životom privikavajući se na novu sredinu, ljude, starije dijete na školu... No onda je stigao prosinac 2020. godine, a tlo oko Petrinje, Siska i Gline se počelo tresti. Serija potresa započela je 28. prosinca 2020., a najjači potres udario je 29. prosinca 2020. i imao je magnitudu 6.2 stupnja po Richteru. Sedmoro ljudi je poginulo, nastala je ogromna materijalna šteta te su mnogi ostali bez svojih domova. Među onima koji su ostali bez krova nad glavom, po drugi puta u dvije i pol godine našli su se Orlići. Ponovno su morali napustiti stan u kojem su se nalazili, koji je ionako bio privremeni smještaj.

Semir Orlić u klizištu u Hrvatskoj Kostajnici izgubio je kuću, a u potresu i stan u Petrinji | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Od te 2018. godine ne samo da Orlići nisu trajno zbrinuti nego bi mogli ostati i bez privremenog smještaja u kojemu su sada, stana u Sesvetama za koji uredno plaćaju najam i režije. Naime, Semir Orlić trenutno je na sudu s Republikom Hrvatskom, koja ga je tužila i traži da s obitelji iseli i preda nekretninu u kojoj žive.

Kako je do toga došlo? Nakon što su zbog potresa morali izaći iz stana u Petrinji, Orlići su prvo na mjesec dana dobili stan u Viškovu gdje su živjeli bez ičega, u golim sobama. Potom su u svibnju 2021. preseljeni u stan u Sesvetama u kojemu su i danas.

U međuvremenu, pojašnjava nam njihov odvjetnik Bermin Meškić, uslijed složenosti i paralelnog vođenja više postupaka došlo je do situacije u kojoj su obitelji Orlić izdane međusobno kolidirajuće odluke te se Orlićima opet dodjeljuje stan u Petrinji i kažu im da bi morali napustiti stan u Sesvetama. Ponovno nije riječ o trajnom zbrinjavanju kojim bi Orlići dobili stan u svoje vlasništvo, nego o još jednom privremenom smještaju.

Međutim, Kostajnica i Petrinja su jako blizu, a djeca su i dalje opterećena traumama i strahovima od klizišta i potresa, kao i cijela obitelj.

Semir Orlić u klizištu u Hrvatskoj Kostajnici izgubio je kuću, a u potresu i stan u Petrinji | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Oni se tamo ne mogu vratiti. Psiholozi kažu da djeca ne smiju otići u Petrinju jer bi to za njihovo zdravlje bilo pogubno, obitelj i nadležna tijela imaju sve njihove nalaze i mišljenja. Otkad su u Sesvetama djeca su urednog psihosomatskog funkcioniranja. Navikli su na školu, gospođa radi, gospodin se tu liječi kod psihologa, u Petrinji nema takvih uvjeta. Oni samo žele mirno rješenje spora, dogovor da ostanu gdje jesu, a da se taj administrativni propust riješi tako da se Republici Hrvatskoj vrati taj stan u Petrinji, koji njima ne treba i za koji gospodin kontinuirano govori da ga želi vratiti - pojašnjava odvjetnik Meškić dodajući da je obitelj započela novi život u Sesvetama te se žele napokon skrasiti i pronaći svoj mir.

Budući da do sada nije došlo do usuglašavanja stajališta, pitanje korištenja predmetne nekretnine trenutačno se razmatra u sudskom postupku. Postupak je u tijeku i u tom okviru nastojimo, uz puno uvažavanje nadležnih institucija, pronaći zakonito i razmjerno rješenje koje bi uvažilo sve okolnosti konkretnog slučaja.

- Ključna stvar je da su, prema kazivanjima obitelji Orlić, svi ljudi koji su stradali u klizištu 2018. godine obeštećeni tako da su dobili nove kuće u svoje vlasništvo, a ova obitelj, ne samo da nije dobila kuću ili stan u svoje vlasništvo, nego ih se sad, nažalost, pokušava izbaciti iz nekretnine u kojoj privremeno žive. Oni nemaju osigurano primjereno i trajno rješenje koje bi bilo u skladu sa zdravstvenim i obiteljskim okolnostima obitelji, pred zidom su - govori njihov odvjetnik. Ističe da su nadležne institucije njihovi partneri s kojima traže rješenje ovog problema, no situacija je jako hitna.

24SATA Obitelj Orlić iz Sesveta | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Semir je danas u situaciji da plaća najam za dva stana, onaj u Sesvetama, kojega bi trebao napustiti, i onoga u Petrinji, koji želi vratiti državi jer mu ne treba i ne koristi ga. Iako su ostali stradali u potresu na Baniji oslobođeni plaćanja režija, on plaća i to. I nikad se zbog toga nije žalio, jedino se bori za budućnost svoje djece.

- Po cijele noći su znali plakati i vrištati i svašta. Trebalo je dobrih četiri mjeseca ne spavati cijelu noć. Molimo, kumimo, ne zbog nas nego zbog naše djece. Ako se vratimo, hoće li dijete zbog tog stresa i kako reagirati? Apeliramo, ostavite nas ovdje, našli smo svoj mir, svoj dom, doktore koji brinu o nama... Ništa više ne tražimo, ne tražimo dvije nekretnine, tražimo tu jednu da se s obitelji napokon više smjestimo jer agonija je velika. Tražimo samo malo razumijevanja, a ne 'ti moraš tu i to je to'. Kad sam išao u rat, nitko mi nije rekao da moram, išao sam dragovoljno. U stanju sam život dati za svoju djecu i borit ću se do zadnjeg daha - odlučan je Semir, čije zdravlje također popušta od stresova koje je proživio.

I njegova supruga Saćo kaže da sve traje predugo.

- Uvijek nam nude samo neka privremena rješenja, ništa trajno. Sve iz naše ulice su trajno zbrinuli nakon godinu dana, nama uvijek nude samo smještaj. Stalno su ponavljali da sačekamo, da papiri traju, da se strpimo. U Viškovu nismo imali apsolutno ništa unutra, smjestili nas u Sesvete. Išli smo mirnim putem i razgovorima, ali evo. Ne osporava se to da bi se stan vratio, ali da se nađe trajno rješenje i da ova agonija završi - kaže nam Saćo.

24SATA Obitelj Orlić iz Sesveta | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Dok se bore oko privremenog smještaja, iz vida se gubi ključno pitanje: Gdje je trajni smještaj za tu obitelj?

- Bili smo jedina obitelj iz Ulice Stari put s djecom. I prihvatili smo baš radi te djece da se maknu od klizišta, od te traume, jer to nitko ne može opisati tko nije doživio, taj strah i sve. Bili smo spremni prihvatiti taj prvi stan u Petrinji koji smo dobili prije potresa, isto smještaj. Mislim da ne tražimo ništa previše, u tih sedam i pol godina nešto samo da je naše. Sad da selimo djecu dolje, opet u privremeni smještaj, sve iznova. Dvaput smo dosad počinjali iznova, prvo dvije godine u Petrinji, pa pet u Sesvetama. I nemamo nikakve garancije da je to trajno rješenje. I mi bi voljeli konačno znati na čemu smo - kaže Saćo, a Semir dodaje da sve to utječe i na njegovu psihu.

- Nijedna obitelj ne plaća smještaj. Mi smo jedina obitelj koja je nakon potresa plaćala i najam i režije. Nisam se žalio, samo da se to jednom riješi. Napokon da moja obitelj nakon svih tih godina ima svoj mir. Srčani sam bolesnik, što će biti s mojom djecom, ne daj Bože, ako ja umrem. Nadamo se da ćemo napokon imati svoj krov nad glavom, svoj mir. Samo treba razumijevanja da djeca mogu ići dalje - apelira Semir.

Pitali smo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zašto zbrinuli obitelj Orlić, što je s trajnim smještajem za njih i zbog čega tužbom traže da isele iz stana u Sesvetama, evo što su nam odgovorili.

24SATA Obitelj Orlić iz Sesveta | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Gospodin Semir Orlić i njegova obitelj stambeno su zbrinuti još 2014. godine darovanjem kuće u Hrvatskoj Kostajnici. Nakon oštećenja kuće u klizanju tla 2018. godine, osiguran im je smještaj u državnom stanu u Petrinji, koji je kasnije postao neuporabljiv zbog potresa. Na zahtjev gospodina Orlića, obitelji je potom odobren privremeni smještaj u državnim stanovima, uključujući stan u Sesvetama, koji je od početka bio namijenjen isključivo privremenom korištenju. Nakon izgradnje nove stambene zgrade u Petrinji, obitelji Orlić je krajem 2023. ponuđen i prihvaćen stan za trajno stambeno zbrinjavanje u Petrinji, u koji je gospodin Orlić uveden u posjed u veljači 2024. godine. Sklapanjem ugovora o najmu za stan u Petrinji prestalo je pravo na korištenje stana u Sesvetama, jer zakonski nije moguće istodobno koristiti dvije stambene jedinice u državnom vlasništvu za smještaj - kazali su iz navedenog ministarstva.

Dodaju da "obitelj Orlić ima osigurano trajno stambeno rješenje u Petrinji, a gospodin Orlić kao hrvatski branitelj može, sukladno zakonu, ostvariti pravo na darovanje tog stana nakon proteka propisanog zakonskog roka". Kažu i kako je ministarstvo u stalnom kontaktu s Orlićima i da su u više navrata nastojali situaciju riješiti mirnim putem, no i da pri tome moraju postupati u skladu sa zakonom i osigurati jednaka prava svim građanima koji čekaju na stambeno zbrinjavanje u državnim nekretninama.