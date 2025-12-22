Plenković na gradilištu: 'Proces obnove u Sisačko-moslavačkoj županiji završit će 2030.'

Uoči pete godišnjice potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, premijer Andrej Plenković obišao je u ponedjeljak obnovljene objekte i gradilišta u Sisku, Glini i Petrinji te najavio da će obnova obiteljskih stanova i kuća biti završena 2027., a proces obnove 2030.

U obnovu tog područja dosad je uloženo 1,7 milijardi eura te je obnovljeno 15.000 stambenih jedinica, podsjetio je Plenković koji je posjet stradalom području započeo otvaranjem Centra znanja i planetarija – Gradska Munjara Sisak.

U Munjari je 1907. bila otvorena elektrana, čime je Sisak čak i prije Zagreba dobio električnu energiju, struja se proizvodila do 1947. godine, a od tada je Munjara prepuštena zaboravu.

Sada je taj vrijedan spomenik industrijske baštine temeljitom rekonstrukcijom preuređen u Centar znanja i palnetarij, odnosno zvjezdarnicu koja će biti dio obrazovnog sustava i nova atrakcija u turističkoj ponudi Siska.

Premijer je u Sisku posjetio i obrazovni centar u Galdovu te gradilište stambene zgrade sa 145 stanova, navjeće pojedinačne zgrade u postupku obnove.

“Sisak je grad hrvatskih pobjeda, a protupotresna obnova jedna je od naših zajedničkih pobjeda, jer smo uz građevinsku obnovu revitalizirali grad i dali mu novi smjer razvoja", rekao je gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.

Plenković je u Glini obišao obnovljeno središte grada i Kuću hrvatske himne, a u Donjim Mokricama kod Petrinje posjetio je obitelj Kurjak koja se prije mjesec dana uselila u novoizgrađenu obiteljsku kuću.

U epicentru potresa, u Petrinji, Plenković je posjetio gradilište osam stambenih zgrada i obišao centar grada kojem se vraća stari, povijesni izgled. Na kraju boravka premijer je otvorio obnovljenu Glazbenu školu Frana Lhotke.

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak rekao je kako je razorni potres prije pet godina bio katastrofa, ali i dobra prilika. “U ovih pet godina izgradili smo novu bolnicu u Sisku, obnovili cijeli zdravstveni sustav, izgradili 20 škola, obnovili 300 kilometara cesta i 15.000 domova, izgradili 59 novih višestambenih zgrada”, kaže župan.

Plenković je izrazio zadovoljstvo viđenim u Sisku, Glini i Petrinji podsjetivši da je u obnovu zagrebačkog i petrinjskog područja do sada uloženo 4,23 milijarde eura, a Banovine 1,7 milijardi eura.

"Puno smo napravili, ali obnova još nije gotova jer se pokazala točnom izjava kako 10 sekundi potresa znači 10 godina obnove. Za nastavak procesa u državnom je proračunu za 2026. planirano više od milijardu eura. Do sredine 2027. godine bit će završena obnova kuća, a proces obnove će završiti 2030.", poručio je Plenković.