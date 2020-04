Zbog krize divljaju u prometu, porast će i krađe automobila?

Epidemija koronavirusa smanjila je promet u svim dijelovima zemlje, no nažalost tijekom travnja je u sudarima poginulo najmanje šest ljudi. Ako brojci pribrojimo još troje mrtvih, koji su stradali pod traktorima, tragedija postaje puno veća.

- Travanj zaista je prometno mirniji, no s obzirom ma na to imamo puno stradalih - odmah nam je rekao sudski vještak za promet Goran Husinec. Dodaje kako je nažalost bilo za očekivati kako će se i u narednim danima povećati broj nesreća. Policijska statistika zasad pokazuje podatke prije Uskrsa, no već u utorak užas na cestama postat će jasniji.

- Prekršitelji su svjesni da je policija zauzeta i ne može kontrolirati promet kao ranije. Ulice su prazne, no svaki dan vidim kako ljudi divljaju u svojim Porscheima i Mercedesima po ravnim dijelovima. Ova situacija s epidemijom im je postala plodno tlo za iskazivanje primitivizma - kaže Husinec. Upozorio je još na dvije opasnosti u prometu, a koje se najviše odnose na Zagreb kao najmnogoljudniji grad pogođen potresom.

- Zbog brojnog kamenja i krhotina na cesti motociklisti su u posebnoj opasnosti. Vozači automobila to možda neće osjetiti, no motori bi mogli proklizati. Druga stvar je što su pješaci i dalje pod velikim stresom. Hodaju s maskama, pomalo izbezumljeni i manje paze kako idu preko ceste. Nažalost, to je recept za nesreću - pojašnjava Husinec.

Nažalost, stresa zbog aktualne situacije na nesreće najčešće utječe prebrza vožnja. Tako je u noći na ponedjeljak poginuo 22-godišnjak. On je prebrzo motociklom ušao u zavoj na cesti D8 između Crvene Luke i Pakoštana. U slijetanju s ceste udario je u reklamni stup i poginuo na mjestu. Na sam Uskrs poginuo je 19-godišnjak u Novom Selištu kraj Petrinje. On je vozio auto bez da je ikad položio vozački ispit. Zbog prevelike brzine također je sletio u zavoju u kanal te poginuo nakon udarca u betonski mostić. Samo nekoliko sati poslije ozlijeđena su četiri čovjeka u mjestu Ovrlja, Otok Dalmatinski, nedaleko od Sinja. Svi su prevezeni u KBC Split, a jednom se bore za život te je na intenzivnoj. U prevrtanju traktora od prošlog tjedna poginula su dva muškarca te 2-godišnja djevojčica koja se našla kraj očevog radnog stroja.

Problem imaju i vozači kamiona koji su iscrpljeni u ovoj dugotrajnoj krizi. Nažalost, malo odmaraju i prisiljeni su biti odvojeni od obitelji zbog straha od širenja koronavirusa. Oni su postali najčešći sudionici u prometu u cijeloj zemlji te gotovo samo oni prometuju autocestama. Nažalost, jedan vozač kamiona bugarskih tablica poginuo je u petak popodne na ravnom dijelu zagrebačke obilaznice, između čvorova Ivanja Reka i Kosnica. Teretni prostor bio mu je pun metalnih kotača za željezničke vagone. Iz još nepoznatog razloga skrenuo je van svog traka i zabio se u betonski stup koji je potpuno popucao. Silina udara katapultirala je teret koji ga je zgnječio i ubio na mjestu. Ni Hitna pomoć ni vatrogasci mu nisu mogli pomoći, a tijelo su izvukli nakon završetka očevida.

- Godinama pričamo kako se ljudi trebaju bojati zakona kako bi ga poštivali, a sad polako idemo u to bezakonje. Ljudi su shvatili kako je policija zauzeta, sudovi rade samo za žurne slučajeve i to će ljudi iskoristiti, ne samo za kriminal u prometu. Vjerujem i da su lopovi pod stresom, no kad se pregrupiraju, uslijedit će niz krađa automobila i poljoprivrednih strojeva. Svaka kriza nosi takvu situaciju - upozorava Husinec.