Zbog Milanovićeve partizanke oglasio se DORH: Napravili smo ekshumaciju, radimo izvide

Partizanka Vjera Andrijić (101) bila je zvijezda inauguracije predsjednika, a potom je burne reakcije izazvala njezina izjava o proboju partizana u Široki Brijeg poznatom po slučaju 12 ubijenih franjevaca O svemu se danas oglasio i splitski DORH, koji kaže kako od 2005. godine u suradnji s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom i Županijskim sudom u Splitu provodi istražne radnje i izvide.

- Tijekom istražnih radnji provedene su ekshumacije u Općini Zagvozd i druge potrebne radnje radi utvrđivanja identiteta žrtava te drugi izvidi kako bi se utvrdio identitet počinitelja - objavio je DORH.

Dodali su i kako nastavljaju s provođenjem daljnjih izvida. Podsjetimo, Vjera je u razgovoru za Vida TV govorila o partizanskom osvajanju Širokog Brijega, kojem je i sama svjedočila.

- Borba je bila, nismo imali borbu ni s čim nego s crkvom i dokle god crkva nije pala, dok popovi nisu prestali iz crkve pucati, Široki Brijeg nije pao, bila je noć. To sam ja svojim očima vidjela. Upali su naši u crkvu, naravski zarobili, to su bili popovi koji su imali mitraljez sa zvonika, zadnje koje je to je bilo sa zvonika. Mi smo zarobili 5-6 popova koliko je bilo, bili su svi hvala Bogu u haljama rekla je Vjera.

Njene izjave fra Miljenko Stojić naziva neistinom i nelogičnim.

- Pucanje sa zvonika, pucanje iz crkve, donosi sa sobom to da možeš jednom dvaput opaliti, ali već sljedeći korak je tvoja eliminacija. Počeli su ih tu ubijati jednoga po jednoga, metak u zatiljak i na kraju kad su pobili njih svih 12 onda su ih jednostavno polili benzinom i zapalili - rekao je vicepostulator postupka mučeništva Miljenko Stojić.