Zbog milijunaševe škrinje blaga ljudi su umirali, nakon 11 godina napokon je pronađena

Na tisuće i tisuće ljudi godinama su pokušavali otkriti gdje se nalazi misteriozna brončana škrinja koja je navodno ispunjena zlatnicima, nakitom i drugim vrijednim predmetima vrijednim više od milijun dolara

<p>Dugi niz desetljeća brojni su vjerovali u priču o škrinji blaga vrijednoj dva milijuna dolara koju je negdje u planinama Stjenjaka sakrio ekscentrični milijunaš<strong> Forrest Fenn</strong> (89) još 2009. godine. Fenn je na društvenim mrežama objavio da je nakon silnih godina traganja netko uspio pronaći sakriveno blago, no ime sretnika nije htio objaviti kao ni lokaciju gdje je blago skriveno. </p><p>- Blago je bilo pod zvijezdama u bujnoj, šumovitoj vegetaciji Stjenovitih planina i nije se pomaknulo s mjesta gdje sam ga sakrio prije više od deset godina. Ne poznajem osobu koja ga je pronašla, ali pjesma u mojoj knjizi dovela ga je do točno određenog mjesta - izjavio je Fenn na svojoj web stranici. </p><p>Ideja o skrivanju blaga sinula mu je još 1988. godine kada mu je dijagnosticiran agresivni oblik raka bubrega. Po uzoru na film Stevena Spielberga 'Ready Player One', u kojem bogati starac ostavlja tragove do svog bogatstva, odlučio je zakopati blago te napisati pjesmu koja bi tragače dovela do njegovih kostiju i velikog blaga. Iako je on preživio od ideje nije odustao. <br/> <br/> Kaže kako je pjesmu pisao godinama i stalno ju prepravljao, a pažljivo je pripremao i blago koje će se tražiti. Natuknuo je kako sadrži i manju verziju njegovih memoara, The Thrill of the Chase, i dragocjenosti uključujući i ogrlicu napravljenu od kvarcnog kristala i drevne kineske jadi, za koje Fenn kaže kako će nekoga "rasplakati čim ih vidi". </p><p><br/> <br/> Na tisuće i tisuće ljudi godinama su pokušavali otkriti gdje se nalazi misteriozna brončana škrinja koja je navodno ispunjena zlatnicima, nakitom i drugim vrijednim predmetima vrijednim više od milijun dolara, a najmanje je petero poginulo u potrazi. Posljednji je bio muškarac <strong>Michael Sexson</strong> (53) iz Deer Parka koji je preminuo u ožujku ove godine. </p><p>Fenn koji od svojih 20-ih traga za artefaktima, uspoređivan je s Indianom Jones, a rekao je kako je sakrio blago kako bi natjerao ljude da pokrenu staromodnu avanturu i ekspediciju za bogatstvo. </p><p>- Imao sam nekoliko motiva. Prije svega, bila je recesija, puno ljudi je izgubilo posao. Htio sam nekima dati nadu. Drugi razlog je digitalno doba zbog kojeg svi 'bulje' u svoje elektroničke naprave. Htio sam da ljudi izađu na sunce, krenu planinariti, pecati - izjavio je jednom prilikom Fenn. </p><p>Umirovljeni veteran je za The New Mexican 2017. rekao da škrinja teži devet kilograma, a njezin sadržaj je težak deset kilograma. Sam je sakrio škrinju između dva putovanja. </p><p>- U jednu ruku mi je drago, u drugu ruku tužno jer je potjera gotova. Čestitam tisućama ljudi koji su sudjelovali u ovoj potrazi i nadam se da će ih nastaviti privlačiti otkrivanje drugih stvari - napisao je Fenn na web stranici.</p>