Zbog najave zakona Radnička fronta prozvala Restart koaliciju

<p>Radnička fronta prozvala je u četvrtak Restart koaliciju oko njihove najave Zakona o porijeklu imovine, ustvrdivši da je riječ o populističkom impulsu koji će nakon eventualne pobjede na izborima biti "brzo pometen pod tepih".</p><p>Kandidat zeleno-lijeve koalicije (Možemo! - Nova ljevica - Radnička fronta - ORaH - Zagreb je naš! - Za grad) za VIII. jedinicu i član Radničke fronte <strong>Mate Kapović</strong> upozorio je da zakon o porijeklu imovine nije dovoljno tek donijeti, nego mora postojati i politička volja i snaga te pritisak odozdo, da se on i provodi.</p><p>- Što se tiče Restart koalicije, oni govore o zakonu o porijeklu imovine, što se može pozdraviti, no dojam je da je kod njih riječ o populističkom impulsu koji će nakon eventualne pobjede na izborima biti brzo pometen pod tepih - ustvrdio je na konferenciji za novinare pred Saborom.</p><p>Nejasno je, kaže, što Restart koalicija točno želi, s obzirom na to da neki njihovi nižerangirani članovi govore o oduzimanju imovine za koju se ne može dokazati legalno porijeklo, a predsjednik SDP-a<strong> Davor Bernardić</strong> je govorio da bi takva imovina mogla biti tek oporezovana.</p><p>- To je potpuno bizarno, ono što je nezakonito i kriminalno stečeno mora biti oduzeto, a ne samo oporezovano. Pukim oporezivanjem bi se lopovluk samo legalizirao - poručio je Kapović.</p><p>Problem kredibiliteta kod SDP-ova govorenja o zakonu o porijeklu imovine je u tome što je SDP, naglašava, imao prilike već takav zakon izglasati, no nikada nije, a upravo je SDP bio taj koji je stari zakon o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine ukinuo 1990.</p><h2>Razmotrit će podržavanje moguće SDP-ove koalicijske vlade</h2><p>Kandidatkinja zeleno-lijeve koalicije za VIII. jedinicu i članica Radničke fronte<strong> Katarina Peović</strong> ustvrdila je da bi glasovi RF-a i drugih stranaka zeleno-lijeve koalicije mogli biti presudni u formiranju saborske većine, s obzirom da se predviđa parlamentarni sastav u kojem će objema velikim grupacijama, i HDZ-ovoj i SDP-ovoj, biti jako teško doći do saborske većine.</p><p>Iz RF-a su najavili da će razmotriti podržavanje moguće SDP-ove koalicijske vlade u Saboru, u slučaju da se ta vlada obaveže na ustupke što se tiče nekoliko progresivnih radničko-socijalnih zahtjeva.</p><p>Jedan od tih zahtjeva bit će donošenje suvisloga zakona o porijeklu imovine, a drugi će biti potencijalno povišenje minimalca, proradnička promjena Zakona o radu (npr. revidiranje pravila o ugovorima na određeno u korist radnika, ukidanje agencijskog rada itd.), odustajanje od svih daljnjih privatizacija, ukidanje dopunskog zdravstvenog, ponovno pokretanje Imunološkog zavoda.</p>