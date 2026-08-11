DOMiNO traži odgovornost Vučković i Plenkovića: Otpad nije moglo proći 'ispod radara'!

Stranka DOMiNO u utorak traži “potpunu rekonstrukciju” slučajeva Gospić i Benkovac te odgovornost ministrice zaštite okoliša Marije Vučković, premijera Andreja Plenkovića i Državnog inspektorata te pita kako su deseci tisuća tona otpada godinama prolazili kroz sustav nadzora. „Sustav je imao sve: propise, dozvole, evidencije, inspekcije i upozorenja, osim onoga zbog čega postoji – učinkovite kontrole i odgovornosti“, poručuju iz stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), podsjećajući da je njihov zastupnik Damir Biloglav još u ožujku 2025. upozoravao na nepropisno odlaganje opasnog otpada u Gospiću i Benkovcu.

Stranka problematizira i reformu državne uprave kojom su brojne ovlasti prenesene županijama, dok je inspekcijski nadzor ostao centraliziran, te traži da se utvrdi tko je pripremao i potpisivao dozvole i provodio očevid.

35 tisuća tona otpada nije moglo proći „ispod radara“

U stranci odbacuju mogućnost da je oko 35 tisuća tona otpada jednostavno prošlo „ispod radara“, navodeći da iza njega postoje ugovori, računi, dozvole, kamioni, posrednici, naručitelji i inspekcije.

Pozivaju i da se „slijedi novac“ te utvrdi je li netko naplatio propisno zbrinjavanje, a zatim otpad radi veće zarade jeftinije predavao dalje dok nije završio pod zemljom.

„Otpad nije samo ekološki problem, otpad je velik posao i velik novac“, poručuju.

Kao upozorenje navode i slučaj Drava International, ističući da je „skandal kada država godinama ne vidi“ kriminal, čak ni nakon upozorenja.

Traže odgovornost ministrice Vučković, ali poručuju da „ne pristaju da se politička odgovornost zaustavi na njoj“.

„Plenković mora odgovoriti kako je sustav, kojim njegove vlade godinama upravljaju, omogućio ovakav ishod, tko je kadrovirao, tko je nadzirao i tko je znao“, navode.

Dodaju da ih ne zanima pokušaj rušenja Vlade bez potrebne većine, nego utvrđivanje odgovornosti cijelog lanca – od Vlade, županijskih struktura i Državnog inspektorata do privatnih tvrtki i osoba uključenih u prijevoz i odlaganje otpada.

Premijer Plenković u utorak je poručio da je „svatko tko je imenovan na neko mjesto, imenovan da radi sukladno zakonu“, a na pitanje kada će biti imenovan novi glavni državni inspektor odgovorio je da „Inspektorat radi“. Trenutačno ga vodi vršitelj dužnosti Ivan Samac.

Na pitanje uživa li ministrica Vučković i dalje njegovo povjerenje, Plenković je odgovorio: „Ima, zašto ne bi imala?“