Posjetitelje su preko zvučnika u centru zamolili da izađu van
OGLASILA SE I POLICIJA
Evakuirali Arena Centar zbog požara: 'Nešto se dimilo...'
Čitanje članka: < 1 min
Kako nam je javio čitatelj, u poslijepodnevnim satima došlo je do evakuacije u trgovačkom centru Arena Zagreb. Policija nam je potvrdila da je riječ o požaru u skladišnom prostoru parkingu unutar centra. U međuvremenu je požar ugašen.
Posjetitelje su preko zvučnika u centru zamolili da izađu van.
- Svi su u tom trenutku počeli panično trčati. Unutra je bilo puno ljudi. Nešto se dimilo - rekao nam je čitatelj.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku