OGLASILA SE I POLICIJA

Evakuirali Arena Centar zbog požara: 'Nešto se dimilo...'

Evakuirali Arena Centar zbog požara: 'Nešto se dimilo...'

Posjetitelje su preko zvučnika u centru zamolili da izađu van

Kako nam je javio čitatelj, u poslijepodnevnim satima došlo je do evakuacije u trgovačkom centru Arena Zagreb. Policija nam je potvrdila  da je riječ o požaru u skladišnom prostoru parkingu unutar centra. U međuvremenu je požar ugašen.

Posjetitelje su preko zvučnika u centru zamolili da izađu van.

- Svi su u tom trenutku počeli panično trčati. Unutra je bilo puno ljudi. Nešto se dimilo - rekao nam je čitatelj.

