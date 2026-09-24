Zbog požara na Kukuljanovu povišena razina štetnih čestica u zraku: Budite u zatvorenom!

Veliki požar koji je tijekom noći izbio u skladištu sekundarnih sirovina na području Industrijske zone Kukuljanovo izazvao je širenje gustog dima prema okolnim naseljima. Zbog opasnosti od izloženosti dimu građani Bakra i okolice tijekom noći su putem sustava SRUUK-a upozoreni da zatvore prozore i vrata te izbjegavaju boravak na otvorenom.

Pokretanje videa... VIDEO Požar Kukuljanovo | Video: Čitatelj 24sata

Pokretanje videa... VIDEO Požar u Rijeci | Video: 24sata/Instagram

Vatrogasci i druge nadležne službe i dalje su na terenu, dok se istodobno prati stanje kvalitete zraka. Najnovija mjerenja pokazuju povišenu koncentraciju PM10 čestica.

Vezano uz požar u skladištu sekundarnih sirovina, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izvijestio je da je na mjernoj postaji Martinšćica u 6 sati zabilježena koncentracija PM10 čestica od 100,8 µg/m³.

S obzirom na zabilježenu povišenu koncentraciju PM10 čestica i prisutnost dima, građanima na području zahvaćenom dimom iz predostrožnosti se preporučuje smanjiti boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom te držati zatvorene prozore i vrata. Ako je moguće, preporučuje se isključiti ventilacijske i klimatizacijske sustave koji uvlače vanjski zrak. Poseban oprez preporučuje se djeci, starijim osobama, trudnicama te osobama s bolestima dišnog i krvožilnog sustava.

Tim Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i dalje je prisutan na terenu te provodi dodatna mjerenja mobilnim mjernim uređajem, dok se u centrali Zavoda kontinuirano prate podaci s mjernih postaja u okolnom području.

Sve nadležne službe i dalje su na terenu i poduzimaju potrebne mjere. Kvaliteta zraka kontinuirano se prati, a javnost će biti pravodobno obaviještena o novim rezultatima mjerenja, razvoju situacije i eventualnim dodatnim preporukama. Građanima se stoga preporučuje da prate službene obavijesti nadležnih službi i postupaju u skladu s njihovim uputama.