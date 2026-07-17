Zbog prevrnute cisterne kolona na A3 od sedam kilometara

Zbog prometne nesreće u kojoj se prevrnula cisterna u prekidu je promet južnim kolnikom autoceste A3 između čvorova Križ i Popovača, a kolona vozila duga je oko sedam kilometra, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK).

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Na južnom kolniku autoceste A3 u smjeru Lipovca, kod izlaza Popovača, u 9.10 sati sudarili su se osobni automobil i cisterna, pri čemu se cisterna prevrnula i u potpunosti zapriječila kolnik, priopćila je policija.

Očevid je u tijeku, a promet se odvija obilaznim pravcem županijskom cestom ŽC3124 od Križa do Popovače.

Kod naplatnih postaja Križ kolona je duga oko 7 km i raste (vozila se povremeno isključuju i kod čvora Ivanić Grad).

U smjeru Zagreba promet teče bez posebnih ograničenja