Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je neposredno prije izbijanja požara muškarac obrađivao poljoprivrednu površinu i pušio cigarete
Zbog pušenja cigarete izbio požar u Postirama
Požar koji je na području Postira na otoku Braču 12. kolovoza zahvatio raslinje i masline buknuo je nakon što je muškarac pušio cigaretu dok je obrađivao zemlju, pokazalo je kriminalističko istraživanje.
Riječ je o požaru koji je izbio oko 11,20 sati izvan naseljenog mjesta na području općine Postira, na predjelu Gornji Dučac, iznad uvale Konopljikova.
Požarom je bila zahvaćena površina obrasla raznim raslinjem, a vatra je zahvatila i maslinik.
U gašenju požara sudjelovali su vatrogasci i protupožarni zrakoplovi.
Očevidom je utvrđeno je da je uzrok požara toplinska energija otvorenog plamena ili žara, uz djelovanje atmosferskih prilika, rekli su u policiji.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je neposredno prije izbijanja požara muškarac obrađivao poljoprivrednu površinu i pušio cigarete.
O svim utvrđenim činjenicama upućeno je izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, navela je policija.
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