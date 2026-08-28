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Zbog pušenja cigarete izbio požar u Postirama

Piše HINA,
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Zbog pušenja cigarete izbio požar u Postirama
Očekuje se drastično poskupljenje duhanskih proizvoda (arhiva) | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je neposredno prije izbijanja požara muškarac obrađivao poljoprivrednu površinu i pušio cigarete

Požar koji je na području Postira na otoku Braču 12. kolovoza zahvatio raslinje i masline buknuo je nakon što je muškarac pušio cigaretu dok je obrađivao zemlju, pokazalo je kriminalističko istraživanje. 

​Riječ je o požaru koji je izbio oko 11,20 sati izvan naseljenog mjesta na području općine Postira, na predjelu Gornji Dučac, iznad uvale Konopljikova.

Požarom je bila zahvaćena površina obrasla raznim raslinjem, a vatra je zahvatila i maslinik. 

​U gašenju požara sudjelovali su vatrogasci i protupožarni zrakoplovi.

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Očevidom je utvrđeno je da je uzrok požara toplinska energija otvorenog plamena ili žara, uz djelovanje atmosferskih prilika​, rekli su u policiji.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je neposredno prije izbijanja požara muškarac obrađivao poljoprivrednu površinu i pušio cigarete.

O svim utvrđenim činjenicama upućeno je izvješće nadležnom državnom odvjetništvu​, navela je policija.

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