Obavijesti

News

Komentari 0
ZET

Zbog radova ovog vikenda neki tramvaji neće voziti!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zbog radova ovog vikenda neki tramvaji neće voziti!
Sunčana nedjelja u Zagrebu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Stoga će u subotu i nedjelju, 16. i 17. svibnja, biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom...

 Zbog početka radova na modernizaciji infrastrukture ovog vikenda bit će obustavljen tramvajski promet u nekim zagrebačkim ulicama te neke tramvajske linije neće prometovati, a neke će prometovati izmijenjenim trasama, najavio je u četvrtak Zagrebački električni tramvaj (ZET).

U sklopu projekta "1. faza modernizacija tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu - II. faza projekta", čiji je cilj dodatno podizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnog gradskog prijevoza, kao i povećanje broja putnika te smanjenje emisije CO2, započinju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, navodi ZET.

PROMETNI KAOS VIDEO Poplavio podvožnjak na Škorpikovoj. Auti jedva voze
VIDEO Poplavio podvožnjak na Škorpikovoj. Auti jedva voze

Stoga će u subotu i nedjelju, 16. i 17. svibnja, biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja.

Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama (31, 32, 33 i 34) umjesto tramvaja, voziti autobusi.

Linija 2 vozit će trasom Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara – Savišće. Linija 4 prometovat će trasom Kvaternikov trg - Maksimirska – Dubec, a Linija 5 trasom Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara – Žitnjak.

Linija 6 vozit će trasom Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska – Zapruđe. Linija 9 vozit će kružno trasom Ljubljanica - Glavni kolodvor - Trg bana Josipa Jelačića - Savska – Ljubljanica. Linija 12 ići će trasom Ljubljanica - Savska - Savski most, a Linija 14 trasom Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska – Zapruđe.

Linija 17 vozit će kružno trasom Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Savska – Prečko.

Grafički prikaz mreže tramvajskih linija može se provjeriti na mrežnim stranicama ZET-a, www.zet.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!
NOVA AFERA U SAVEZIMA

USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!

Iako su strani natjecatelji preko svojih saveza plaćali smještaj na prvenstvu, državi je prikazano da je trošak od 300.000 eura platio Savez kako bi proračun pokrio više od pola tog troška. Tu je i misteriozni račun...
Obrat na sudu! Djevojci koja je tukla Filipinca kaznena prijava? Pustili su je pa su je opet priveli
PLAKALA NA HODNIKU

Obrat na sudu! Djevojci koja je tukla Filipinca kaznena prijava? Pustili su je pa su je opet priveli

Policija je protiv djevojke (20) podnijela prekršajnu prijavu zbog narušavanja javnog reda i mira. No, nakon što se u postaju javila žrtva, povukli su prijavu i opet je uhitili
Uspon i pad plaže za orgije u Istri: 'Jeste li za jedan Triglav?'
DNEVNIK SODOME I GOMORE

Uspon i pad plaže za orgije u Istri: 'Jeste li za jedan Triglav?'

Plaža Punta križ opet izaziva zgražanje jer očito ima neku misterioznu privlačnost za one koji uživaju u ekshibicionističkom seksu. Naši su reporteri svojedobno bili na njoj i istražili zašto zabrane ne uspijevaju spriječiti swingere da tamo dolaze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026