Zbog Rusije sklopili važan vojni dogovor: Poljska i Njemačka potpisale obrambeni sporazum

Poljska i Njemačka potpisale su obostrani obrambeni sporazum, objavili su u srijedu ministri obrane obiju zemalja, dok Varšava nastoji učvrstiti svoje saveze u vrijeme kada se suočava s rastućom prijetnjom od Rusije. Poljska je već potpisala obrambene ugovore s Francuskom i Velikom Britanijom te radi na jednom s Italijom.

"Obrambeni sporazum... otvara nova područja za suradnju. U području kibernetičke sigurnosti, zajedničke odgovornosti, zajedničkog zapovjedništva na Baltiku, novih tehnologija", rekao je poljski ministar Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tijekom konferencije za novinare s njemačkim predsjednikom Borisom Pistoriusom.

"Otvara nove mogućnosti u pogledu vojne mobilnosti, kao i razvoja infrastrukture za tu mobilnost između naših država", dodao je.

Dokument je potpisan na 35. obljetnicu potpisivanja poljsko-njemačkog Ugovora o dobrosusjedskim odnosima i prijateljskoj suradnji.