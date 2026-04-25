Zbog sastanka Inicijative triju mora u Dubrovniku ograničenja u prometu i parkiranju

Franković je istaknuo da u Dubrovnik dolaze 24 izaslanstva na čelu s predsjednicima i premijerima država, dok će prateći poslovni forum okupiti oko tisuću gospodarstvenika.

- Velika je čast i ponos što je Dubrovnik izabran za domaćina najvećeg diplomatskog događaja u povijesti Republike Hrvatske, ali to će uzrokovati potrebne prilagodbe jer je riječ o štićenim osobama s pratnjom. Ne očekujemo zakrčenja i sve bi se trebalo odvijati prilično jednostavno - rekao je Franković.

Posebna regulacija prometa vrijedit će od 27. do 30. travnja, a građani će trebati ukloniti vozila s parkirnih mjesta na Pločama iza tvrđave Revelin i u Ulici Frana Supila te u Lapadu na Masarykovom putu.

- Ukinutih dvadesetak parkirnih mjesta na Pločama nadomjestit ćemo na donjem parkiralištu pod žičarom, koji će u to vrijeme biti besplatan za građane. U Ulici Frana Supila zabrana će vrijediti samo 28. travnja - objasnio je Franković i dodao da će se privremeno ukloniti spremnici na širem gradskom području.

Posebne će mjere vrijediti i u dubrovačkoj povijesnoj jezgri, koju će u također utorak 28. travnja u večernjim satima posjetiti visoke delegacije.

- Uvest ćemo tu večer zabranu dostave robe preko Vrata od Ploča. Sva roba mora biti uklonjena do 18 sati. U povijesnu jezgru od 18 do 23 sata neće moći niti vozila, osim žurnih službi. Tu večer ukidamo i taksi stajalište na Pločama - objasnio je Franković i najavio da će na Jadranskoj magistrali dežurati vatrogasci.

Republika Hrvatska predsjedavajuća je Inicijativom triju mora, a 11. sastanak na vrhu u Dubrovniku će 28. i 29. travnja okupiti čelnike država sudionica, pridruženih država sudionica, strateških partnera te međunarodnih financijskih institucija.Inicijativa triju mora neformalna je politička platforma inicijative trinaest država članica EU iz istočne i srednje Europe, na prostoru koji spaja tri mora Baltik, Jadran i Crno more. Osnovana je 2015. godine na inicijativu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i poljskog predsjednika Andrzeja Dude, a prvi sastanak održan je u Dubrovniku 2016. godine.