Zbog SKY ECC aplikacije pada i kriminalni milje u Hrvatskoj! Evo što trebate znati o njoj...

USKOK je u srijedu potvrdio da PNUSKOK na području Splita provodi uhićenja i hitne dokazne radnje protiv dviju osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Više pojedinosti zasad nije službeno objavljeno, dok se prema neslužbenim informacijama slučaj povezuje s kriminalnom skupinom koja se već našla pod istragom zbog trgovine drogom.

Riječ je, kako doznajemo, o kartelu koji je navodno vodio Marko Benzon, a najnovija akcija proizlazi iz dešifriranja stotina tisuća poruka i drugih podataka iz aplikacije SKY ECC. Sustav su prije nekoliko godina probili belgijski i francuski istražitelji, uz sudjelovanje nizozemskih kolega, nakon čega su prikupljene podatke počeli prosljeđivati nadležnim državama.

Povod za novu akciju ponovno je isti - golem digitalni arhiv kriminalnog podzemlja za koji su njegovi korisnici vjerovali da nikada neće završiti u rukama policije.

Nije bila obična aplikacija

SKY ECC često se opisuje kao kriptirana aplikacija, ali zapravo je riječ o mnogo zatvorenijem i složenijem komunikacijskom sustavu. Nije se mogao jednostavno preuzeti iz trgovine aplikacija poput WhatsAppa, Signala ili Vibera.

Kanadska kompanija Sky Global ugrađivala je svoj softver u posebno prilagođene modele iPhonea, Google Pixela, BlackBerryja i Nokije. Uređaji su međusobno komunicirali preko zatvorene mreže, dok su se poruke usmjeravale preko šifriranih poslužitelja smještenih u Kanadi i Francuskoj.

Prema optužnici američkog Ministarstva pravosuđa, sustav je omogućavao i daljinsko brisanje sadržaja ako bi uređaj bio zaplijenjen ili na drugi način kompromitiran. Korisnici su tako vjerovali da policija, čak i ako im pronađe telefon, neće moći doći do poruka, kontakata i drugih tragova.

Takvi uređaji nisu se uglavnom kupovali u običnim trgovinama. Distribuirali su se preko posrednika, često unutar zatvorenih krugova, a usluga se plaćala pretplatom. Pristup platformi predstavljao je i svojevrsnu potvrdu povjerenja: novi korisnik obično je morao biti povezan s nekim tko je već bio dio mreže.

Sama enkripcija, naravno, nije nezakonita. Kriptiranu komunikaciju svakodnevno koriste građani, tvrtke, novinari, odvjetnici i državne institucije. Problem sa SKY ECC-om bio je u tome što je platforma, prema tvrdnjama istražitelja, postala jedan od glavnih komunikacijskih kanala međunarodnih organizacija koje su se bavile krijumčarenjem droge, pranjem novca, trgovinom oružjem i naručenim nasiljem.

Milijuni poruka svakoga dana

Razmjeri sustava bili su golemi. Eurojust je 2021. procjenjivao da je SKY ECC koristilo oko 170.000 ljudi diljem svijeta, koji su razmjenjivali približno tri milijuna poruka dnevno. Više od petine korisnika nalazilo se u Belgiji i Nizozemskoj, državama čije su velike luke ključne ulazne točke za kokain iz Južne Amerike.

Kriminalne skupine koristile su platformu za gotovo sve dijelove poslovanja. Dogovarale su nabavu i prijevoz droge, cijene, mjesta primopredaje, raspodjelu novca i načine njegova pranja. Slale su fotografije paketa, automobila, oružja i gotovine, dijelile lokacije te raspravljale o ljudima koje smatraju prijetnjom.

Korisnici su se skrivali iza nadimaka, no u porukama su često ostavljali dovoljno detalja da ih istražitelji poslije mogu povezati sa stvarnim osobama. Fotografija stana, registracija automobila, telefonski kontakt, vrijeme prelaska granice ili usputna napomena o članu obitelji mogli su pomoći policiji da otkrije tko se krije iza određenog korisničkog imena.

Upravo je osjećaj potpune sigurnosti postao najveća slabost kriminalaca. Razgovarali su otvoreno, bez uobičajenih šifri i opreza, uvjereni da sadržaj nitko izvan njihova kruga ne može vidjeti.

Kako je policija prodrla u sustav

Istraga je počela nakon što su belgijski policajci tijekom pretraga pronašli telefone sa sustavom SKY ECC kod osoba povezanih s organiziranim kriminalom. Belgijske, francuske i nizozemske vlasti potom su osnovale zajednički istražni tim, uz podršku Europola i Eurojusta.

Istražitelji su uspjeli doći do komunikacije koja je prolazila kroz poslužitelje u Francuskoj te dešifrirati poruke koje su korisnici smatrali neprobojnima. Sve tehničke pojedinosti operacije nisu javno objavljene, među ostalim i zbog zaštite istražnih metoda.

U ožujku 2021. europske vlasti objavile su da su uspjele otključati enkripciju i blokirati daljnje korištenje platforme. Do tada su već dobile uvid u stotine milijuna poruka, uključujući informacije o brojnim planiranim kriminalnim operacijama i potencijalno opasnim događajima.

Pad sustava izazvao je paniku u kriminalnom podzemlju. Korisnici više nisu znali od kojeg trenutka policija čita njihove poruke, koliko je podataka prikupljeno ni tko će prvi biti identificiran. Dio njih pokušao je prijeći na druge kriptirane platforme, među kojima su bili EncroChat, ANOM, Exclu, Ghost i Matrix, no neke od njih također su poslije infiltrirane ili ugašene.

Zašto uhićenja traju godinama

Iako je SKY ECC prestao funkcionirati 2021., njegove poruke i dalje izazivaju nova uhićenja. Razlog je golema količina podataka koju nije moguće analizirati preko noći.

Istražitelji najprije moraju razvrstati razgovore, prevesti ih, utvrditi tko se krije iza pojedinih nadimaka te poruke povezati s telefonskim brojevima, putovanjima, bankovnim transakcijama, automobilima, nekretninama i drugim dokazima. Zatim slijedi međunarodna pravna procedura jer se pošiljatelji, primatelji, poslužitelji i kaznena djela često nalaze u različitim državama.

Poruka u kojoj netko spominje deset kilograma kokaina može biti važan trag, ali za kazneni postupak istražitelji pokušavaju pronaći i potvrdu u drugim dokazima - zapljenama, nadzornim snimkama, financijskim podacima, svjedočenjima ili praćenju kretanja osumnjičenih.

Eurojust navodi da su podaci dobiveni rušenjem SKY ECC-a pokrenuli stotine istraga diljem svijeta. Samo u predmetima povezanima s kriptiranim platformama europske su institucije tijekom godina pomagale u tisućama izdvojenih postupaka koji su obuhvatili desetke država.

Posebno važan postao je zapadni Balkan. Poruke su pokazale koliko su kriminalne skupine iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i drugih država regije povezane s međunarodnim kanalima za dopremu kokaina iz Južne Amerike prema europskim lukama.

Zbog toga je Eurojust nastavio organizirati suradnju francuskih vlasti, koje raspolažu velikim dijelom podataka, s tužiteljstvima i policijama zapadnog Balkana. Hrvatski predstavnici sudjelovali su i na sastancima posvećenima pribavljanju, korištenju i dokaznoj vrijednosti materijala iz SKY ECC-a.

Digitalni trag koji se ne može izbrisati

Za kriminalce je SKY ECC trebao biti savršeno siguran prostor u kojem mogu planirati poslove bez prisluškivanja, doušnika i policijskog nadzora. Pretvorio se, međutim, u jednu od najvećih baza podataka o organiziranom kriminalu koju su europski istražitelji ikada dobili.

Svaka poruka sama za sebe možda ne otkriva mnogo. Kada se spoje stotine tisuća razgovora, fotografija, lokacija, nadimaka i kontakata, počinje se pojavljivati cijela struktura kriminalne organizacije – od dobavljača i prijevoznika do posrednika, perača novca i korumpiranih pomagača.

Zato zbog SKY ECC-a kriminalne mreže padaju i pet godina nakon rušenja sustava. Kriminalci su mislili da razgovaraju u digitalnom sefu. Umjesto toga, sami su istražiteljima ostavili detaljan zapis o tome tko su, s kim posluju i kako funkcionira njihov podzemni svijet.

*uz korištenje AI-ja