Zbog snimanja se zatvaraju važne ulice za promet u Zagrebu

Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova, posebice na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka i brzoj cesti DC1 Solin-Klis.

Danas i sutra od 7 do 20 sati, privremeno će biti prekinut promet (do 3 min) zbog snimanja u sljedećim ulicama: Radićeva, Tkalčićeva, Trg Republike Hrvatske (prostor uz Hrvatsko narodno kazalište), Trg bana Josipa Jelačića, Ilica (do Frankopanske), Europski trg, Bakačeva, Kurelčeva, Augusta Cesarca, Pavla Štoosa, Dragutina Rakovca, Masarykova i Teslina.