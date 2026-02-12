Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a duž Jadranske magistrale i na cestama u gorju mogući su odroni, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)
DO 20 SATI
Zbog snimanja se zatvaraju važne ulice za promet u Zagrebu
Čitanje članka: < 1 min
Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova, posebice na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka i brzoj cesti DC1 Solin-Klis.
Danas i sutra od 7 do 20 sati, privremeno će biti prekinut promet (do 3 min) zbog snimanja u sljedećim ulicama: Radićeva, Tkalčićeva, Trg Republike Hrvatske (prostor uz Hrvatsko narodno kazalište), Trg bana Josipa Jelačića, Ilica (do Frankopanske), Europski trg, Bakačeva, Kurelčeva, Augusta Cesarca, Pavla Štoosa, Dragutina Rakovca, Masarykova i Teslina.
