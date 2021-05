Moja baka Ksenija K. umrla je 17. veljače ove godine. Isti dan dolazimo mama i ja na groblje. Referada groblja i žena na šalteru poručuju nam da unatoč tome što se vodi sudski spor oko grobnice, ne bi trebalo biti problema s ukopom 20. veljače, ali da moramo biti svjesni da ako izgubimo sudski spor da ćemo morati iskopati baku i njezine roditelje.

Rekla nam je to Ena D., unuka pokojne Ksenije, koja mjesecima ne može svoju baku dostojno ukopati. Naime, zbog sudskog spora koji se vodi već 21 godinu, urna je na čuvanju na zagrebačkom groblju Mirogoj, za što moraju i plaćati ležarinu.

- Isti dan moja obitelj dolazi na groblje dogovoriti ukop, referada groblja tvrdi da neće biti problema, jer je spor u tijeku te ga još uvijek nismo izgubili pa samim time imamo do konačne odluke suda pravo pokopati pokojnicu, no šalju nas i u pravnu službu da ipak provjerimo je li to sve u redu s njihove strane, „da ne bi bilo“. Bahat i neugodan voditelj pravne službe Franjo Mrđen tad ustvrđuje kako nemamo pravo ukopati baku u grobnicu zbog spora, ali uporno ne želi reći zašto su unatoč istom sporu tamo 2000. i 2020. godine bez problema ukopana 3 tijela - pojašnjava nam Ena te nadodaje da 2000. tamo ukopana majka od Enine bake, a preostala dva tijela su tijela još dva tuženika uz gospođu S.V.

- Urla, bahati se i dere tako Mrđen te doslovno govori: „Gradska groblja mogu čekati još 20 godina da se taj spor riješi, vama se žuri, ne nama. Nama je samo bitna potvrda da se gospođa S.V. slaže oko ukopa, a to kako ste vi dobili to dopuštenje ili kako će vam ona prepustiti tu grobnicu, to nas nije briga“ - rekla je Ena. Mrđen inače zastupa Groblja u pravnom procesu u kojem je tu gradsku tvrtku pokojna Kocjan tužila zajedno s gospođom S. V. te dvojicom novih suvlasnika kojima je Vargović prodala 2 od 3 grobna mjesta.

Kaže kako im je sugerirao da se konzultiraju sa suvlasnicom grobnog mjesta koju je pokojnica baš kao i Gradska groblja, tužila te da je "zamole da im dopusti ukop".

- Odlazimo isti dan do direktora groblja koji nam savjetuje da zovemo gospođu S.V. (koja je i dalje od 1997. upisana kao vlasnica tih grobnih mjesta) i daju ljudski zamolimo da nam dopusti ukop. Ona to odbija te uz suglasnost svog odvjetnika traži 25.000 za ekspresno rješavanje spora za koji se dotad žustro sudila više od 20 godina. Sad je odjednom spremna odreći se prava na njega i da je više nikad ne čujemo i ne vidimo - pojašnjava Ena, koja je potom otkrila da odvjetnik tužene uopće nije bio odvjetnik.

- Zanimljiva je priča i njezin odvjetnik koji 18. veljače vodi sa mnom razgovor o tih 25.000 kuna, sastavljanju ugovora isti dan kad ga zovem kojim će nam sve prepustiti, a od 30.12.2020 je u mirovini te ispisan iz odvjetničke komore te nema prava na rad. U zakonu stoji da od odlaska u mirovinu odvjetnik može još maksimalno mjesec dana „zastupati“ svoju stranku, ali nakon toga krši zakon. On to radi gotovo tri mjeseca nakon odlaska u mirovinu! Ja sam došla i do odvjetnika koji je naslijedio njegove slučajeve, ali zanimljivo, onaj gospođe S.V mu nije predao, jer ga i dalje vodi - pojašnjava nam Ena, koja je u međuvremenu imala i ostavinsku raspravu.

- Početkom svibnja održana je ostavinska rasprava, urna je „na čuvanju“ negdje na Mirogoju i ne znamo gdje točno, a to čuvanje plaćamo 2 kn po danu, a morali smo uplatiti 1600-1800 kn unaprijed. U slučaju da se spor riješi ranije i mi ga dobijemo, groblja će mi vratiti razliku novca. Moja majka je dala punomoć odvjetnici da zatraži datum novog ročišta, jer je spor bio zaleđen još od kraja 2020. kada su umrla dva tuženika i onda od veljače pet zbog smrti moje bake. On će se sada dakle nastaviti. Godine 2017. moja baka dobiva presudu da je ona nasljednica i vlasnica grobova, da bi se tuženi žalili na odluku te sud u travnju 2019. ponovno pobija tu presudu u bakinu korist i spor se ponovno vraća na početak - rekla je Ena, koja je opisala kako je sve započelo.

- Do 1997. godine moja baka i prethodno njezina obitelj brinu za tri grobna mjesta oko kojih se vodi spor. To je obiteljska grobnica koju je osnovao pradjed moje bake Ksenije K., Josip S., kada mu je umrla supruga 1915. godine. Vlasništvo grobnice najnormalnije se prenosilo s koljena na koljeno bez ikakvih problema i nepravilnosti, i kad je umro bakin otac, ona je postala vlasnica tih grobnih mjesta. Do 1997. godine moja baka je plaćala sve račune vezano uz njih, uvodila kanalizaciju i slično, a onda se te godine od nikuda pojavljuje gospođa S.V. te tvrdi kako je njezin pradjed osnivač grobnice i da je ona zapravo vlasnica, a ne moja baka - pojašnjava nam Ena te odmah nastavlja:

- Moja baka je tad prvi put čula za dotičnu, a saznala je njezino ime nakon što je slučajnim dolaskom na groblje saznala da su tijela iskopana iz grobnica bez da se nju o tome obavijestilo ili išta pitalo te tada saznaje da je odjednom gospođa S:V proglašena vlasnicom - nadodala je Ena te opisala kako je je S.V postala vlasnica.

- Godine 1968. grobljima se dopisom javlja Miloš S. i tvrdi da je njegov djed Vjekoslav S. osnivač grobnih mjesta. Vjekoslav je bio dijete Josipa S., pradjeda moje bake. No, Miloš se tim istim dopisom odriče prava na ta tri grobna mjesta te traži da se S.V. upiše kao vlasnicu. Groblja je tad upisuju kao vlasnicu, iako je bakin otac koji je u to vrijeme bio vlasnik grobnica još bio živ. Tad se navodno bakinog oca obavijestilo pismom o svemu tome te da je on potpisao primitak tog pisma, no nije. Na primitku je falsificiran potpis bakinog oca, i moja je baka prošle godine još u ljeto platila sudskog vještaka da potvrdi da je falsifikat, no kako su tuženici umrli krajem 2020. i sad i moja baka, vještak nije još dao svoj iskaz i sad čekamo ročište da on to napokon jasno i glasno kaže - zaključuje Ena.

Na sve se osvrnula i prozvana S.V.

- Ja vama ne moram davati nikakve izjave. Pitajte mog odvjetnika. Onaj tko vam je ispričao sve o slučaju sigurno zna i tko mi je odvjetnik pa neka vam i to kaže - rekla je S.V. za RTL i poklopila slušalicu. A njezin je odvjetnik rekao kako već dugo nije pravni zastupnik S.V. jer je otišao u zasluženu mirovinu i nadodao kako se nije čuo s obitelji te da im u ime svoje stranke nije ponudio nagodbu za 25.000 kuna.