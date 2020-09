Zagrepčani još uvijek ne znaju koje su otrove udisali nakon lanjskog požara na Jakuševcu

Nakon prošlogodišnjeg požara na Jakuševcu nadležne službe nisu obavile potrebna mjerenja. Stručnjaci ističu da je sad prekasno, a posljedice će se vidjeti za 20 godina

<p>Tvari koje su se oslobodile izgaranjem u lanjskom požaru na Jakuševcu mogu dugoročno ozbiljno narušiti zdravlje i ubrzati procese koji vode do razvoja različitih vrsta karcinoma, tvrde stručnjaci.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Neistine o požaru na Jakuševcu</p><p><br/> <br/> Mnogi su unazad godinu dana isticali kako možda nikad nećemo doznati što su sve Zagrepčani udisali tijekom prošlogodišnjeg velikog požara na Jakuševcu. Naši sugovornici upozoravaju da stručne službe nisu napravile istraživanja kojima bi mogli dokazati koje su sve točno čestice nastale te jesu li narušile zdravlje građana, ali i onečistile tlo i vode. Stručnjaci upozoravaju kako je riječ o vrlo štetnim spojevima koji dugoročno mogu voditi do razvoja karcinoma i smrti. </p><p><br/> - U tom nekontroliranom požaru izgarale su različite tvari, no među toksičnim spojevima izdvojio bih tri kategorije čestica. To su prije svega dioksinsko furanski spojevi koji nastaju ondje gdje nije visoka temperatura izgaranja, a među njima je i klor. Riječ je o spojevima koji su vrlo kancerogeni i djeluju na sve sustave u tijelu, a osobito reproduktivni te na plod i vode do oštećenja beba. Zatim su tu ugljikovodici koji su također toksični, a potom metali koji mogu voditi čak do oštećenja mozga, ističe toksikolog <strong>Franjo Plavšić</strong> pojašnjavajući kako je u požaru nastalo dosta lebdećeg pepela, odnosno čestica u zraku.</p><p>Kaže kako se metali vežu na te čestice i mi ih udišemo. O tom je problemu govorila i <strong>Mirela Mikić Muha</strong>, nezavisna vijećnica gradske četvrti Novi Zagreb. Ona već dvije i pol godine prati kakvoću zraka na mjernim postajama u Novom Zagrebu.</p><p><br/> - Te večeri kad je bio požar postaje su zabilježile povećanje lebdećih čestica PM 10. Mi ih udišemo, a vode do niza bolesti od raka pluća, moždanog udara, oštećenja na bebama u majčinoj utrobi. Osobito su osjetljivi djeca, ljudi s bolestima srca i pluća te koronarnih bolesti kao i starija populacija, tvrdi Mikić Muha dodajući kako se sjeća da je tih dana kad je bio požar u njezinom naselju u Dugavama na ulicama bila takva izmaglica koktela čestica da se jedva moglo razabrati kroz dimnu zavjesu.</p><p>Informacije o utjecaju kakvoće zraka na zdravlje istražila je u stručnoj literaturi, pa tako navodi da čestice PM10 i PAH mogu prouzročiti trovanje krvi u posteljici te utjecati na rast fetusa. Te čestice oštećuju srčani mišić te nadražuju autonomni živčani sustav, a izlaganje može voditi do bolova u prsima, otežanog disanja, umora i srčanih aritmija. I ona je, tvrdi, iskusila slične probleme te je čak bila na bolovanju tri dana u vrijeme požara na Jakuševcu.</p><p><br/> - Imala sam vrtoglavice i omaglice, boljela me glava i bila sam dezorijentirana. Dodatnim istraživanjem sam ustanovila da PM10 mogu prouzročiti trovanje krvi te potaknuti bolesti srca, a budući da dio tih čestica ostaje u plućima, uzrokuje infekcije i probleme s dišnim sustavom, navodi ona pojašnjavajući kako su joj se i drugi stanari novozagrebačkih naselja požalili na slične tegobe. <br/> Toksikolog Plavšić ističe kako postoji i javnozdravstveni problem takvog zagađenja o kojem nadležne službe, koliko mu je poznato, nisu napravile istraživanja. </p><p><br/> - Naime, te toksične čestice pale su na biljke, a zatim ih je kiša isprala u tlo. Osim što postoji opasnost da su ih ljudi konzumirali jedući takvo povrće, sve zajedno moglo je završiti u vodama. Svi ti spojevi koji potiču stvaranje karcinoma, treba im 15 do 20 godina da se razvije rak. Do tada se više neće ni znati što ga je uzrokovalo. Naravno, tu su i akutne posljedice udisanja spojeva koje se zbivaju neposredno tijekom trajanja požara, a to su kašalj, otežano disanje ili trovanje ugljikovim monoksidom koji se veže na hemoglobin i tako slabi prijenos kisika, pojašnjava toksikolog ističući kako postoji niz privatnih tvrtki koje su mogle obaviti mjerenja kojima bi se ustanovilo koje su se sve tvari oslobodile u požaru, no nemoguće je te vrijednosti bilo izmjeriti naknadno.</p><p>Vijećnica Mihić Muha kaže kako je na sva nadležna tijela poslala upit o tome koliko je u zraku bilo otrovnih spojeva, no nije dobila odgovore. Iz medija je čula opravdanje Nastavnog zavoda Andrija Štampar kako nisu mjerili te vrijednosti jer nemaju čime.<br/> Konkretno, zastupnik u gradskoj skupštini <strong>Renato Petek </strong>zatražio je od Grada popis svega što je tog 24. srpnja gorjelo na Jakuševcu. </p><p><br/> Prema službenom odgovoru Zagreba, na platou je bilo više od sedam tona guma, više od 16,5 tona plastike, više od 41 tone metala, 1271 tona raznog glomaznog, nerazvrstanog otpada i oko 1300 tona drva. Kazali su kako su analizirali štetne plinove ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, sumpor oksid, dušik oksid, dušikove okside i formaldehide. No sutradan je količina lebdećih čestica bila sedam puta veća od dopuštene.</p><p><br/> - Nastavni zavod za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ nije obavljao analize uzoraka zraka na furane i dioksine zato što ne posjeduje kapacitete za izuzimanje i analize uzoraka na navedene parametre - stoji u službenom odgovoru Gradskog ureda za zdravstvo zastupniku Peteku. </p><p><br/> Državni inspektorat ipak je u kolovozu utvrdio odgovornost Čistoće jer su skladištili znatno veće količine otpada nego što je to dopušteno.</p><p>Nastavnom zavodu Andrija Štampar poslali smo upit o tome koje su analize i istraživanja u međuvremenu poduzeli te kako obrazlažu činjenicu da nisu mjerili najteže toksine u zraku, no odgovor nam do zaključenja ovog izdanja nije stigao. <br/> <br/> Zanimalo nas je i je li u Zagrebu tijekom i nakon požara Hitna imala više posla nego inače, no iz Zavoda za Hitnu medicinu grada Zagreba nisu odgovorili, kao ni iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o rizicima udisanja štetnih lebdećih čestica te njihovom utjecaju na zdravlje.</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1974809" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-35/images-2020-34-pxl-160515-10667335.jpg" title="" width="100%"></x-inline><br/> Čestice uz sebe vežu iznimno opasne spojeve</h2><p>Lebdeće čestice udišemo i na taj način ulaze u naš organizam. Ako su se uz njih vezali opasni spojevi, one mogu napraviti nepopravljivu štetu na svim organskim sustavima i u konačnici voditi do smrti.</p><h2>Reproduktivni organi</h2><p>Zagađivači poput teških metala ili skupina opasnih tvari poput PAH vežu se za čestice PM10, uzrokujući trovanje krvi u posteljici. Javlja se poremećaj u rastu fetusa, a bebe porodu imaju nisku porođajnu težinu. Izlaganje je posebno opasno u prvom mjesecu trudnoće, tvrdi vijećnica Mikić Muha pozivajući se na stručnu literaturu.</p><h2>Dugotrajno naprezanje </h2><p>Tijekom zagađenja valja izbjegavati aktivnosti na otvorenome kako biste spriječili udisanje štetnih čestica. Aktivnost podrazumijeva rad ili naprezanje koje uzrokuje dublje disanje, nastavlja ona.</p><h2>Krvotok</h2><p>PM10 uzrokuje trovanje krvi, poremećaje pri zgrušavanju krvi i može potaknuti razvoj bolesti srca i krvožilja.</p><h2>Kardiovaskularni sustav</h2><p>Čestice PM10 mogu napraviti štetu na srčanom mišiću i uzrokovati ozbiljnu nadraženost autonomnog živčanog sustava koji regulira aktivnost srčanog mišića. Izlaganje takvim česticama osobito je opasno za ljude sa srčanim i plućnim bolestima, te djecu i starije ljude. Kod ljudi s kroničnim bolestima može izazvati lupanje srca, bolove u prsima, umor i otežano disanje. Zagađenje letećim česticama također je povezano sa pojavom srčanih aritmija i srčanih udara, a velika je vjerojatnost da će izlaganje kod osjetljivih ljudi rezultirati potrebom za medicinskom pomoći, kaže vijećnica Mikić Muha.</p><h2>Kako izbjeći izloženost zagađenom zraku?</h2><p>Kao što stručne službe redovito savjetuju kad je riječ o zagađenju zraka, izlaganje ćete najbolje izbjeći boravkom u zatvorenim prostorima te izbjegavanjem kretanja i fizičkog napora na otvorenim prostorima. Prozore bi trebalo zatvoriti, a za kvalitetu zraka u vlastitom domu najbolje bi bilo nabaviti filtere za pročišćavanje zraka. Korištenje šala ili maske neće pomoći jer je riječ o česticama koje su dovoljno sitne da prođu takvu barijeru. </p>