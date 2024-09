Zbog velikog interesa građana za ostanak u GPZO-u, korisnički centri rade i subotom do 23. 9.

Gradska plinara Zagreb - Opskrba bilježi veliki interes građana za ostanak na tržišnoj usluzi opskrbe plinom od 1. listopada, pa će korisnički centri Zagrebačkog holdinga i Gradske plinare Zagreb - Opskrba do 23. rujna biti otvoreni i subotom, priopćio je u petak Zagrebački holding.

Kako bi olakšali građanima dostavu popunjene dokumentacije, produljeno je radno vrijeme korisničkih centara, kažu u Zagrebačkom holdingu.

Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, od sada je otvoren i subotom, od 9 do 18 sati, a Centar za korisnike Gradske plinare Zagreb - Opskrba, Radnička cesta 1, Zagreb, radi produljeno od 8 do 19 sati radnim danom te subotom od 9 do 18 sati.

Upute za korisnike

U Zagrebačkom holdingu podsjećaju da se Zahtjev za promjenu opskrbljivača te Ugovor o opskrbi plinom do 23. rujna mogu dostaviti na više načina.

Građani koji su primili dokumentaciju na svoje kućne adrese, u zaprimljenim dokumentima dobili su i povratnu omotnicu, kako bi ispunjenu dokumentaciju mogli poslati besplatno poštom, predajom u najbližem poštanskom uredu.

Dokumentaciju je moguće dostaviti i u Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga, Dubečka 2, Zagreb, od 7 do 14 sati, a slanje potpisane i ispunjene dokumentacije moguće je i putem e-maila: kucanstvo@gpz-opskrba.hr. Ugovor i Zahtjev u tom je slučaju potrebno skenirati ili kvalitetno fotografirati.

"Svi građani iz ciljane skupine, koji pravovremeno pošalju popunjene i potpisane dokumente, bit će uneseni u naš sustav te će i nakon 1. listopada ostati u Gradskoj plinari Zagreb - Opskrba. Ukoliko do 19. rujna ne dobiju svoje ugovore (na kućne ili e-mail adrese, pri tome je potrebno provjeriti i sandučić neželjene pošte), građani bi svoj status trebali provjeriti dolaskom u naše korisničke centre ili se obratiti našoj korisničkoj službi", poručuju iz Zagrebačkog holdinga.

Pozivni centri Zagrebačkog holdinga i Gradske plinare Zagreb - Opskrba za pitanja o opskrbi plinom dostupni su na brojevima 072/500400 te 01/7001440 od ponedjeljka do nedjelje, od 6 do 22 sata.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića, koji su dosad bili korisnici Gradske plinare Zagreb - Opskrba (GPZO), da do 23. rujna zatraže da ostanu u GPZO-u, a ako to naprave imat će 10 centi jeftiniji plin po megavatsatu u odnosu na Međimurje-plin koji je u javnoj usluzi.

Ključna stvar je, rekao je Tomašević, da ako građani, koji su dosad bili korisnici GPZO-a ne potpišu novi ugovor i zahtjev da ostanu u GPZO-u, će automatski, po zakonima, po odluci Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) biti prebačeni na Međimurje-plin 1. listopada. Naime, ta je tvrtka dobila koncesiju za opskrbu plinom, odnosno određena je za opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027.