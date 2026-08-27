Zbog zakona ostajemo bez pomoćnika! Institucije bez odgovora i rješenja

S djetetom kojemu sam pomoćnik u nastavi sam već tri godine, ovo bi mi bila četvrta. Navikli smo se jedan na drugoga, jako lijepo radimo zajedno, imam sjajnu suradnju i sa školom i s roditeljima. No to će se sad prekinuti zbog zakona. Na golemu štetu prvenstveno mojega štićenika. A najgore je to što se apsolutno svi nadležni ograđuju od ovoga problema, umjesto da pronađu neko rješenje, govori nam mladi Zagrepčanin, koji posljednjih šest godina radi kao pomoćnik u nastavi.

No zbog Zakona o radu koji propisuje da se nakon tri ugovora na određeno zaposleniku mora dati ugovor na neodređeno, on gubi posao pomoćnika u nastavi u školi u kojoj je dosad radio. On gubi posao, a njegov učenik dobiva potpuno nepoznatu osobu za pomoćnika u nastavi.

- Dijete kojemu sam pomoćnik je dijete s poteškoćama i nije u redu da mu se sad ovako razbija rutina. Misli li itko od nadležnih na tu djecu - pita se naš sugovornik.

Gube čak pet pomoćnika

I nije jedini. Ovaj tjedan primili smo poziv na istu temu iz najmanje pet škola. Ravnateljica OŠ Borovje i predsjednica zagrebačkog ogranka Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola (HUROŠ) Branka Štefok Bojadžija zbog ove situacije gubi čak pet pomoćnika u nastavi.

- Cijelo ljeto pokušavamo naći rješenje za ovaj problem, ali se svi kojima smo se obratili ograđuju. Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, koje nam je nadležno, do Ministarstva rada i Grada Zagreba, koji kao osnivač zapošljava pomoćnike. Nitko nema konkretan odgovor, a ja sad moram pronaći pet novih pomoćnika, i to za ljude koji su savršeno radili svoj posao. Djeca su uz njih izvrsno napredovala, a sad je pitanje koga ću uopće moći zaposliti. Znate li koliko je vremena potrebno da se dijete i pomoćnik naviknu jedno na drugo? Da ne govorimo o tome da dio pomoćnika vrlo brzo odlazi jer je to izuzetno osjetljiv i zahtjevan posao. Pa zar je to politika inkluzije kojoj težimo - pita se ravnateljica Štefok Bojadžija.

U školama su zbog cijele ove situacije zatražili i mišljenje pravobraniteljice za djecu, s obzirom na to da je riječ o direktnom ugrožavanju prava na jednake uvjete obrazovanja djece s poteškoćama.

Svake godine potrebno ih je više

Ovi problemi ponavljaju se svake godine i rješavaju "na kapaljku", a svake je godine sve više djece kojoj treba pomoćnik u nastavi. Prema ranijim podacima Ministarstva, u prošloj školskoj godini pomoćnika u nastavi imalo je oko 6000 učenika. Samo dvije godine ranije, 2023., pomoćnika u nastavi imalo je oko 5500 učenika.

No do danas nije riješen njihov radno-pravni status. Pomoćnici u nastavi ne postoje u sistematizaciji radnih mjesta u prosvjeti, dio ih se zapošljava preko europskog projekta, a dio zapošljavaju osnivači škola (gradovi i županije). Oni koji se zapošljavaju preko europskog projekta mogu raditi i više od tri godine uzastopno u istoj školi, no za one koji se zapošljavaju preko osnivača primjenjuje se Zakon o radu.

- U Zagrebu je mnogo škola i imamo veće mogućnosti zapošljavanja pomoćnika, no u manjim sredinama nemaju te privilegije. Oni ionako imaju problema s pronalaženjem pomoćnika, a onda ih se još trebaju i odreći - ističe Branka Štefok Bojadžija.

Problem je i u specifičnosti ovoga posla, jer škole jedne godine imaju potrebu za pet pomoćnika, a druge za dva ili tri.

Satnica na razini studentske

Plaće pomoćnika u nastavi tema je koja se isto tako provlači već godinama. PUN-Hr, Udruga pomoćnika u nastavi, kao i prosvjetni sindikati, bore se za povećanje satnice koja je praktički izjednačena sa studentskom. Prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi iz 2024., propisana je minimalna bruto satnica od 7,50 eura. Većina pomoćnika ne radi punu satnicu, pa im se plaće kreću između 700 i 950 eura. Treba istaknuti kako satnice propisuju osnivači, pa su neki gradovi ipak podignuli taj minimum, primjerice, Makarska isplaćuje 10 eura bruto, a Zadar 9,50 eura, Split 9,25 eura, a Zagreb 9,08 eura.

- Dosta je te neizvjesnosti. Dvadeset godina se već razvlačimo. Treba konačno odrediti uvjete - je li potrebna srednja ili visoka stručna sprema, kakva je plaća i tko je za što odgovoran. Nadamo se da će nas neko ministarstvo uzeti pod svoje - rekla je za Novi list Nataša Pavičić, predsjednica PUN-a.

Ona je upozorila i kako u školskoj godini 2027./2028. završava financiranje pomoćnika u nastavi putem EU projekata. To znači da pod hitno treba pronaći rješenje.

'Tražimo rješenja'

A koje bi to ministarstvo trebalo biti, nikome nije jasno. Na naš upit koji smo poslali nadležnome ministarstvu i Ministarstvu rada, dobili smo odgovor od ovog drugog. Koje najavljuje da rade na pronalasku rješenja.

- Imajući u vidu da organizacije civilnog društva uslugu pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika pružaju kroz projekte financirane iz različitih izvora te da nemaju druge izvore sredstava iz kojih bi mogli osigurati potrebna sredstva za ispunjenje eventualnih obveza prema zaposlenicima koji su zaposleni na neodređeno vrijeme, a prestala je potreba za njihovim radom, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u postupku je iznalaženja rješenja koje bi omogućilo sufinanciranje sredstava za isplatu otpremnina takvim zaposlenicima u slučaju poslovno-uvjetovanog otkaza - navode iz Ministarstva rada.

Ipak, ističu i kako je "uređivanje statusa pomoćnika u nastavi u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, u čijem se resoru ova usluga provodi u odgojno-obrazovnim ustanovama". Kažu i kako su oba ministarstva "usmjerena na pronalaženje rješenja" jer su "svjesni važnosti osiguravanja ujednačenog i stabilnog statusa pomoćnika u nastavi".

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao ni iz Grada Zagreba, koji zapošljava najviše pomoćnika u nastavi, zasad nismo dobili odgovor.

No dok institucije pronalaze rješenja za probleme koji postoje već godinama, značajan broj učenika s poteškoćama ove školske godine neće ugledati prijateljsko lice svog pomoćnika. Naš sugovornik ističe kako nije siguran što će dalje. Možda će tražiti mjesto u nekoj drugoj školi, a možda će i potpuno odustati od rada kao pomoćnik u nastavi. To sasvim sigurno nije rješenje kojemu se nadaju škole i roditelji.