Prijatelji i kolege se opraštaju: 'Zbogom Bago, nedostaješ nam'

Čekam da me netko nazove i kaže da je sve samo san i noćna mora, rekla je Paula, nećakinja Mislava Bage, na komemoraciji u zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, gdje su se obitelj, prijatelji i kolege u ponedjeljak oprostili od višestruko nagrađivanog novinara, reportera i urednika Nove TV.

- Gledala sam kako moj Mimi radi i bio mi je uzor. Koliko god posla i briga imao, uvijek bi pomogao kad je trebalo, bio si netko tko me mogao naljutiti u sekundi, ali na koga se nikad nisi mogao ljutiti. Voljela bih da znaš kakav si trag ostavio na svakoga od nas. Volimo te, Mimi - riječi su kojima se oprostila od strica.

Pogledajte video: Oprostili se od Bage

'Bio je kralj istraživanja'

Direktorica informativnog programa Nove TV, Ksenija Kardum, opisala je kako je bilo raditi s njim i kakav je bio čovjek.

- Mislav je bio kralj istraživanja, izlaznih anketa, uveo je novi stil intervjuiranja, bio je neizostavni sudionik izbornih noći i političkih analiza, majstor zanimljivih priloga i kreator emisija koje su uvijek bile ispred ostalih - rekla je Kardum napominjući kako je Bago iza sebe ostavio bogato naslijeđe, iskustvo i sadržaj iz kojeg će učiti i nadograđivati ga i dalje.

- Ono zbog čega je njegov odlazak još teži jesu vrijednosti koje je njegovao kao čovjek, kolega i prijatelj. Prvi je dolazio u redakciju i već bi u zoru imao prijedlog priča i sugovornika koje treba nazvati. U vrijeme kad mnogi tek doručkuju, on bi već brinuo o ručku. Volio je pomoći i živio bi tuđi uspjeh kao svoj. Nije bio svjestan svoje novinarske veličine. Bio je skroman i pristupao je svima jednako - prisjetila se.

Na kraju radnog dana nazvao bi sve koji su radili i zahvalio im na pomoći i doprinosu. Tako je bilo i prošli vikend, kad je odradio posljednju uredničku šihtu. Imao je vrlo istančan osjećaj za potrebe drugih, navela je Kardum i otkrila kako je on bio taj koji joj je uvijek skrenuo pozornost kad bi mislio da nekome treba pomoć, da je umoran, da bi mu dobro došao profesionalni izazov ili samo razgovor. Uvažavao je tuđe mišljenje, u novinarstvu nije volio površnost, pretjerivanje ni napade ad hominem. Pazio je da nekoga ne povrijedi na ljudskoj razini.

- Zvali smo ga Mimi kad je bila sentiš faza, Bago kad je neutralno, a Mislave kad je u pitanju neki problem. Mislave, problem je jer te nema i jer nam fališ - poručila je u emotivnom oproštaju Kardum.

Predsjednik HND-a i Bagin prijatelj Hrvoje Zovko naveo je kako su političari strahovali od Bage.

- Bio je Novinarčina, jedan i jedini, a na kraju dana skromna duša i prijatelj. Srce me boli od tuge, moj Bagić - emotivan je bio Zovko.

Od prijatelja se oprostila i predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever. Za Bagu je rekla da je bio dobra, nježna i poštena duša te kralj plesnog podija.

- Znatiželjan, zainteresiran novinar koji ima kliker, a s druge strane dirljivo pažljiv. On je bio srčeko. Ljubav je pokazivao nezgrapnim gestama. Na kolegijima u kvartu znali smo sjediti do kasno i smijati se do suza. Često se sprdao s korumpiranim političarima, nikad nije bio u političkoj igri. Bio je taj koji je na ekranu razotkrivao te igre, a u kvartu od toga radio show i smijuriju - navela je.

Za života se na svoj način borio protiv udaraca, koji su se nastavili i nakon smrti.

- Samo bi odmahnuo rukom i rekao: Ma bok, doviđenja - poručila je Sever.

Posljednji ispraćaj novinara, reportera i urednika Nove TV je danas na zagrebačkom Krematoriju u 14 sati. Podsjetimo, Mislav Bago preminuo je u četvrtak 18. kolovoza.

