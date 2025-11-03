Zbogom rampama! Uvodi se novi, potpuno digitalni sustav naplate cestarine. Evo detalja

Hrvatska otvara novo poglavlje u prometnoj infrastrukturi uvođenjem Crolibertasa, potpuno digitalnog sustava naplate cestarine koji će vozačima omogućiti putovanje bez zaustavljanja na naplatnim kućicama. Projekt vrijedan gotovo 80 milijuna eura službeno počinje u utorak, na autocesti A3, a do studenog 2026. godine obuhvatit će cijelu mrežu autocesta pod upravljanjem HAC-a, Bina Istre i Autoceste Zagreb-Macelj. S uvođenjem Crolibertasa, gužve i rampe na naplatnim postajama postaju stvar prošlosti.

Početak nove ere na autocesti A3

Već u utorak, 4. studenog, na autocesti A3 između Popovače i Novske počinje postavljanje prvih sedam portala novog sustava. Tri portala bit će montirana na samoj trasi autoceste na dionicama Popovača - Kutina, Kutina - Lipovljani i Lipovljani - Novska, dok će preostala četiri biti postavljena na ulazima na autocestu, na mjestima sadašnjih naplatnih postaja Popovača, Kutina, Lipovljani i Novska.

Iz Hrvatskih autocesta upozoravaju vozače da će se radovi odvijati u više faza te da ih na navedenim dionicama očekuje privremena prometna regulacija. Ovisno o dinamici radova, za promet će biti zatvorena zaustavna, a po potrebi i vozna traka. Najzahtjevniji dio, postavljanje poprečnih greda portala, izvodit će se isključivo tijekom noćnih sati kako bi se minimalizirao utjecaj na protok prometa. Vozači se pozivaju na dodatan oprez i strogo poštivanje privremene signalizacije.

Kako će funkcionirati Crolibertas?

Novi sustav naplate temelji se na konceptu slobodnog protoka vozila, što znači da fizička naplata gotovinom ili karticama prestaje postojati. Kamere i senzori na portalima automatski će identificirati svako vozilo. Vozači će moći birati između dva modela naplate:

Elektronički uređaji (ENC) - Postojeći ENC uređaji ostaju u upotrebi i nakon uvođenja novog sustava, uz prethodnu prilagodbu novim pravilima. Za teška teretna vozila (preko 3,5 tone) ENC će biti obavezan, dok će za vozače osobnih automobila ostati kao opcija. Sustav će biti kompatibilan i s europskim EENC uređajima, što će olakšati putovanje stranim vozačima.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Automatsko prepoznavanje registarskih pločica (APRP) - Za vozače koji ne žele koristiti ENC, sustav nudi model automatskog prepoznavanja registarskih pločica. Kamere će snimiti oznaku vozila, a cestarina će se naknadno naplatiti. Ključno je da svaki vozač bude registriran u sustavu (ESNC) putem jedne od ove dvije metode kako bi se izbjegle kazne.

Projekt financiran EU sredstvima

Uvođenje Crolibertasa iznimno je tehnički i infrastrukturno zahtjevan projekt. Uključuje postavljanje ukupno 212 portala diljem mreže autocesta, ugradnju napredne IT opreme te uspostavu centara za obradu podataka. Izvođač radova, slovačka tvrtka SkyToll, paralelno s postavljanjem portala provodit će i testiranja kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost svakog dijela sustava.

Dio opreme, uključujući portale i nadzorno vozilo, već je stigao u Hrvatsku i spreman je za montažu, navode iz Hrvatskih autocesta.

Paralelno s postavljanjem portala, izvođači će provoditi testiranja kako bi osigurali potpunu funkcionalnost svakog dijela sustava prije nego što on u potpunosti zaživi.

Stroga kontrola i kazna od 120 € za neplatiše

Kako bi se spriječilo izbjegavanje plaćanja, uvodi se i novi sustav nadzora. Hrvatskim će autocestama patrolirati posebna nadzorna vozila, bijeli automobili s plavim rotirkama i oznakom ESNC. Opremljeni uređajima za čitanje tablica i izravnom vezom s bazom podataka, moći će u stvarnom vremenu provjeravati jesu li vozila registrirana u sustavu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Vozač koji koristi autocestu bez važeće registracije smatrat će se prekršiteljem. Kazna je definirana novim Zakonom o naplati cestarine i sastoji se od iznosa cestarine za prijeđenu dionicu te zakonskog penala od 120 eura. Nadzornici će imati ovlast zaustaviti vozilo, ponuditi registraciju na licu mjesta, naplatiti kaznu ili naložiti vozilu da napusti autocestu na prvom izlazu.

Sustav je povezan i s europskom bazom podataka EUCARIS, što znači da ni strani vozači neće moći izbjeći plaćanje. Obavijesti o neplaćenoj cestarini i postupci prisilne naplate provodit će se prekogranično.

Tko je oslobođen plaćanja?

Od plaćanja cestarine i dalje će biti oslobođena vozila hitnih službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć), HGSS-a, Crvenog križa, službena državna i diplomatska vozila te, pod određenim uvjetima, vozila osoba s invaliditetom. Međutim, ključna novost je da sva takva vozila moraju biti prethodno registrirana u sustavu Crolibertas kako bi im se osigurao slobodan prolazak.

Potpuna primjena novog sustava i stupanje na snagu Zakona o naplati cestarine očekuje se 1. studenog 2026. godine. Do tada, Hrvatsku čeka opsežan posao uspostave infrastrukture koja će vožnju našim autocestama učiniti bržom, sigurnijom i ugodnijom.