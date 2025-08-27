Zbogom suludi računi za taksi! Ministarstvo ograničava cijene: 'Odlučili smo im stati na kraj...'

Ministarstvo prometa, mora i infrastrukture će uskoro pokrenuti značajne izmjene Zakona o cestovnom prometu kojima će se ponovno ograničiti maksimalne cijene usluga taksistima. Neslužbeno nam je to potvrđeno, a povod su brojni slučajevi o kojima smo i pisali ovo ljeto, kada su pojedini taksisti naplaćivala vožnju od par kilometara po 150 ili više eura. A bilo je zaista ovo ljeto brojnih enormnih računa.

- Liberalizacija je izvrsna priča i omogućila je tisućama ljudi da radi i zarađuje, a brojni građani sada koriste taksi jer je jeftiniji i dostupniji. Ali je očito privukla i jednu manjinu koja zloupotrebljava tu tržišnu slobodu i zbog kojih i ovo ljeto gledamo takve bizarne i bezobrazne primjere naplate vožnje. Zbog njih se o Hrvatskoj negativno piše, zbog njih se stide i svi oni koji pošteno rade svoj posao. Tome će doći kraj – kaže nam sugovornik iz Ministarstva.

Prije ove sezone, taksisti koji ne koriste aplikacije su dobili obvezu isticanja maksimalnih cijena vožnje na vratima, ali opet su se dogodili slučajevi naplate astronomskih cifri. Maksimalna cijena nije propisana nikakvim pravilnikom i zakonom, ali sada će biti. Kako kaže naš sugovornik, pazit će se da ona i dalje omogući tržišno natjecanje, ali da taksiranje i dalje bude profitabilno. Vjerojatno će se propisati i njeno automatsko podizanje sukladno inflaciji ili drugim parametrima. U Ministarstvu će uskoro započeti savjetovanje s ostalim resorima.

- Cijena sigurno neće biti takva da svi drže tu maksimalnu cijenu niti takva da im se ne isplati raditi, ali sigurno će spriječiti da netko četiri kilometra naplati 150 eura – kaže naš sugovornik.

Izmjene zakona bi trebale biti do kraja godine ili početkom sljedeće, kako bi sve bilo pripremno i za sljedeću sezonu. Ali neće biti jedine. Još su dvije velike izmjene. Kako bi spriječilo da bilo tko vozi, pa makar imao nezadovoljavajući auto ili ne poznavao propise, predložit će uvođenje posebnih tablica registarskih oznaka za taksi vozila.

Treća izmjena se odnosi na "agregatore", odnosno tvrtke koje su, najbliže rečeno, kooperanti aplikacija. Naš sugovornik potvrđuje da će u suradnji s MUP-om i Poreznom upravom stati na kraj onima koji varaju državu kako bi oni pošteni koji plaćaju sva davanja mogli normalno raditi.

- Zatvaraju tvrtke kada trebaju ući u sustav PDV-a, otvore nove tvrtke na tuđa imena, varaju državu. I tu će se postrožiti regulacija – zaključuje.