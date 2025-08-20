Ženi u Zagrebu naplatili 1506 € za vožnju od 1 kilometra! Ovo su najluđi računi za taksi kod nas

Novozelanđanka Carol Cowan krajem svibnja došla je posjetiti Zagreb i šokirala se kada joj je vozač taksija naplatio vožnju nevjerojatnih 1506 eura. Naručila je vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice. U međuvremenu joj je taksist vratio 1350 eura te su joj naplatili 'samo' 150 eura koliko je iznosila vožnja, doznaju 24sata.

Međutim, veliki računi za taksi nisu rijedak slučaj u Hrvatskoj. 24sata više su puta pisala o nestvarno visokim računima za taksi.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell/Čitatelj24sata/Canva

U ožujku nam se javila uznemirena čitateljica, koja je objasnila kako je vožnju od 3,5 km platila 65,20 eura, što iznosi više od 18 eura po kilometru. Nekoliko dana prije toga, društvenim mrežama se širila fotografija računa za taksi. Žena je za relaciju od 1,3 km, od Glavnog do Autobusnog kolodvora, platila 70 eura!

Rutu od 1,3 km, od Glavnog do Autobusnog kolodvora, mušterije su plaćale i 50 eura, i 32 eura, a od Glavnog kolodvora do Dubrave čak i 92 eura - kako se komu posrećilo!

- Ako je to nerealna cijena, nerealno je da hodamo. Sve cijene vožnje uredno su istaknute na vjetrobranskom staklu. Ja imam pet tarifa. Što je kraće, to je skuplje, rekao nam je tada prijevoznik koji taj posao radi posljednjih 15 godina.

Mjesec dana prije toga javio nam se ogorčeni čitatelj, kojega je 7 km vožnje od Lisinskog do Dubrave koštalo točno 75 eura. Samo tjedan dana ranije, žena je platila 85,90 eura vožnju od Glavnog kolodvora do Vrapča. Kada se javila Udruženju Autotaxi prijevoznika, rekli su joj da se nema kome žaliti. Kontaktirali smo i vozača, a on u cijeni nije vidio nikakav problem, dodajući da je sve poskupjelo.

Foto: Čitatelj 24sata

- Znate li vi koliko danas košta kila lubenica? U cijenu ulazi i to što je usluga uvijek dobra, auto je čist, a ja fin, objasnio nam je gospodin.

Jedan od zagrebačkih rekordera je račun od 927 eura. Mušterija nam je tada objasnila da se radilo o vožnji od Glavnog kolodvora do Španskog, ali da je zamolio taksista da ga pričeka dok nešto obavi. To je trajalo oko pet sati, a vozač ga je cijelo vrijeme čekao.

- Platio sam i nije mi žao, kaj sad. Taksist je bio korektan, ispao je pravi gospodin, još mi je platio i ručak - ispričao nam je čovjek.

Nestvarne cijene taksija plaćale su i mušterije u Splitu. Jedan je taksist "oderao" turista u Splitu, kada mu je vožnju od trajektne luke do splitskog kazališta, što je oko 1 km vožnje, naplatio nevjerojatnih 209 eura. Na računu piše da se radilo o ruti od 5 km, pa nije posve jasno kuda je taksist točno vozio i "nabrao" tu kilometražu.

Drugi slučaj u Splitu iskustvo je dviju Talijanki, koje su zatražile vožnju od luke do aerodroma. Tih 25 km vožnje, "pošteno" su platile čak 550 eura.