Zekanović Vučiću: 'Topli pozdrav iz Šibenika kojeg ste razarali, nosio si četničku uniformu'

Nakon što se srpski predsjednik obrušio na Hrvatsku zbog mjera da se Srbiji zabrani uvoz nafte iz Rusije preko Janafa, odgovorio mu je saborski zastupnik Hrvoje Zekanović, kojeg je srpski predsjednik ranije danas prozvao u svojem 'povijesnom govoru'.

- Aleksandre Vučiću, evo jedan topli pozdrav iz Šibenika – započeo je svoj video odgovor Zekanović.

Srpskog je predsjednika podsjetio da je nekada nosio uniformu „srbočetničke armade“ koja je razarala Šibenik.

- U svakom slučaju, Aleksandre Vučiću, naftu ćeš u Srbiji dobiti kroz hrvatski naftovod, onda kad to Hrvati budu dozvolili. U međuvremenu, možeš lajati na mjesec - poručio mu je Zekanović.

Podsjetimo, i jučer je komentirao Vučića. Istaknuo je tada i agresiju Srbije na Hrvatsku tijekom Domovinskog rata.

- Licemjerje srpske, odnosno srbijanske, politike koji pokušavaju sjediti na dvije stolice. Pokušavaju biti uskoro i punopravni član EU, a s druge strane stalno koketiraju s jednom zločinačkom ruskom politikom, koja danas vrši doslovno genocid u nama prijateljskoj Ukrajini. Vjerujem da svi znaju tko su Aleksandar Vučić i njegov ministar Vulin i ja se nadam da će se, bez obzira na jednu iznimno žestoku retoriku iz Srbije, ostati na tragu onog što je predsjednik Vlade rekao u Pragu, a to je da je Hrvatska jedna suverena država i da su oni zahtjevi i prijedlozi koje je dao Andrej Plenković itekako logični - naglasio je Zekanović i dodao:

- Bitno je i ono što je napravio prije par mjeseci kad je Vučić htio orgijati po Jasenovcu pa mu je rekao ‘šišaj, rođo’. Ovo što mu je sada napravio – jasno mu je rekao da ruska nafta preko Jadranskog naftovoda neće ići i točka

Vučić mu je ranije danas poručio:

- Pokažite mi jedan dan kad u Hrvatskoj nije objavljen tekst protiv nas. Ne moraju brinuti, imat će Srbija nafte .Problem je cvijet. Jesmo mi njima zabranili negdje da dođu? Problem je u cvijetu to se zove orgijanje. Ja sam mislio da je orgijanje nešto drugo. Ali da netko položi cvijet mučenicima, da je to orgijanje. Nek si ti zdrav 100 godina Hrvoje.

Suverenisti: Srbijanski političari imaju kompleks koji se zove Hrvatska

Hrvatski suverenisti upozorili su u subotu na poruke iz Srbije usmjerene protiv Hrvatske te ocijenili da srbijanski državni vrh ima očigledno kompleks koji se zove Hrvatska, a upozorili su i da bi antihrvatska histerija mogla negativno utjecati na izjašnjavanje Hrvata u popisu stanovništva u Srbiji.

Predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček istaknuo je na konferenciji za novinare da u Srbiji već danima vlada histerija i kolektivno ludilo koje potiču prvenstveno srpski mediji ali i državni vrh te ocijenio kako srbijanski državni vrh ima očigledno kompleks koji se zove Hrvatska.

Smatra da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić mora odabrati između zapadnih vrijednosti i Ruske Federacije.

„Srbija mora prihvatiti realnost da je trenutno jedina države Europe koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, a istovremeno koristi europske novce iz pretpristupnih fondova. Jedno s drugim jednostavno ne ide“, rekao je Pavliček.

Inače, Europska unija je sedmim paketom sankcija uvela embargo na rusku naftu koja se doprema tankerima, čime je onemogućen i prijevoz prema Srbiji tog energenta iz Rusije Jadranskim naftovodom (Janaf).

Hrvatski suverenisti smatraju da je Vučić u političkom smislu stjeran u kut te da je krajnje vrijeme da srbijanski politički vrh "stane na loptu i prihvati realnost".

Također je istaknuto da treba imati na umu kako se trenutačno u Srbiji provodi popis stanovništva te da bi se ova histerija, ako potraje, mogla negativno odraziti na broj pripadnika hrvatske zajednice koji će se usuditi izjasniti Hrvatima.

Vidović: Srbija se mora opredijeliti želi li u Europu

Predsjednik stranke Socijaldemokrati Davorko Vidović izrazio je u subotu žaljenje zbog zaoštravanja političke retorike Srbije prema Hrvatskoj, te istaknuo kako se ta zemlja mora opredijeliti vjeruje li u europske vrijednosti i želi li u Europu.

"S velikim žaljenjem pratimo zaoštravanje retorike – ako je ovo zaoštravanje, s obzirom na konstantne izjave koje dolaze iz nama susjedne države, s kojom bismo mi vrlo rado željeli imati dobre, prijateljske i produktivne odnose", kazao je Vidović. To "olako" stigmatiziranje može biti uvod i u nešto mnogo gore, upozorio je.

Vučićevu retoriku, "baratanje najgorim mogućim podvalama, proglašavanjem ustaškom Vladu Republike Hrvatske" nazvao je zapaljivim i neodmjerenim stigmatiziranjem, koje "naprosto nije dobra poruka niti dobra osnova da se ti odnosi dobro razvijaju".

Smatra da bi Vučić "prije svega trebao svojoj javnosti objasniti da sjedenje na dvije stolice nije i ne može biti politika koja može biti na duži dah".

Naglasio je kako odluka Europske unije da se kroz sankcioniranje uvoza ruske nafte napravi izuzeće samo za nekoliko država nije nikakva odluka Hrvatske. "Mi smo naprosto reagirali onako kako smo trebali, kao što je i većina članica", rekao je Vidović u kratkom obraćanju novinarima uoči početka 1. sjednice Središnjeg odbora stranke.

Istaknuo je kako Hrvatska ima ekonomski interes da naftovod "gura naftu prema Srbiji", te da ne vidi razloga za izgradnju bilo kakvih drugih dobavnih pravaca, "osim ako Srbija ne smatra da diversifikacija za njih može biti dobra - ali politički razlozi, ekonomski razlozi za to, ne postoje".

Po njegovim riječima, Hrvatska mora stalno iskazivati želju i interes da Srbija i sve njezine susjedne zemlje sa Zapadnog Balkana što prije postanu članice Europske unije, "ali za to je potrebno ostvariti određene pretpostavke", jer Europi, koja trenutno ima velikih problema s nepoštivanjem temeljnih demokratskih standarda u nekim svojim zemljama članicama, "ne treba još jedan takav problem".

"Mislim da nitko ne bi želio u svom društvu imati nekoga tko na ovakav način komunicira kao što to radi Vlada Srbije, i da to nije ni europsko ponašanje, niti je to nešto što bi moglo činiti nekakvu stabilnost unutar Europske unije. Dakle, na našim susjedima, na građanima Srbije, primarno je da se opredijele: žele li te vrijednosti, vjeruju li u europske vrijednosti, žele li u Europu, i poštuju li europske uzuse i europske način ponašanja ili ne. To je primarno što mora napraviti Srbija i građani Srbije. Na njima je izbor", poručio je.

