Obavijesti

News

Komentari 5
NAPRAVILI PETICIJU

Žele izgraditi hostel za 800 stranih radnika u Jelsi: Cijelo mjesto se diglo na noge...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Žele izgraditi hostel za 800 stranih radnika u Jelsi: Cijelo mjesto se diglo na noge...
Hvarska noćna procesija "Za križen" završena je predajom križa | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zaključak je da se tamo ne mogu raditi hoteli. Hotel za 800 ljudi je za Jelsu je previše, kaže načelnica koja nam je potvrdila da je zvala predsjednika Uprave na sastanak

Prava pobuna vlada u Jelsi na Hvaru. Među mještanima se proširila informacija o planiranoj izgradnji hostela za čak 700 do 800 stranih radnika. Krenula je pobuna tamošnjih mještana koji su u rekordnom roku prikupili više od 1200 potpisa protiv projekta. 

Sama investicija povezuje se sa Sunčanim Hvarom i Blue Sun Hotelima, a planirani objekt trebao bi se graditi na području Vrisne–Klokuna, preko puta industrijske zone.

ČESTO SU I ŽRTVE Ispovijesti stranih radnika u Hrvatskoj: 'Ne isplaćuju nam plaće, ne možemo naći liječnika'
Ispovijesti stranih radnika u Hrvatskoj: 'Ne isplaćuju nam plaće, ne možemo naći liječnika'

Koliko je ozbiljna situacija govori činjenica da je peticiju potpisao svaki treći stanovnik općine. Mjesto koje ima 1600 stanovnika smještaj dodatnih 600 stanovnika smatra se nerazmjernim i opasnim za infrastrukturu, sigurnost i kvalitetu života. 

Održana je izvanredna tematska sjednica Općinskog vijeća na kojoj je donesen zaključak da projekt ne može biti prihvaćen. Vijeće je potvrdilo da prostorni plan na predmetnoj lokaciji dopušta gradnju kuća, vila i hotela, ali ne hostela.

- Tražili smo pravno rješenje, ta odluka je stavljena na urbanizam to je prihvatilo vijeće. Zaključak je da se tamo ne mogu raditi hoteli. Hotel za 800 ljudi je za Jelsu je previše - govori nam načelnica općine Marija Marjan. 

NAPADI U ZAGREBU Stranim radnicima otimaju hranu, novac, ali i bicikle...
Stranim radnicima otimaju hranu, novac, ali i bicikle...

Dodaje kako su predstavnici općine bili na sastanku s voditeljima projekta, na kojem su također izrazili nezadovoljstvo, a sada čekaju i predsjednika Uprave kojeg su pozvali na sastanak. 

Bivši načelnik Nikša Peronja također je potvrdio kako je cijelo mjesto na nogama, te da su svi protiv izgradnje hotela. 

- Tumačenje je da se građevine u Jelsi mogu graditi, ali takve ne mogu, nego puno manje, te koje infrastrukturno ne opterećuju samo naselje. Takvo tumačenje šaljemo svim institucijama - govori Peronja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!
VELIKE NOVOSTI

Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!

Osim ove novine u kojoj će gradovi ograničiti kupnju hladnih alkoholnih pića, doznajemo da će od sljedeće godine kažnjavati zgrade s lošim fasadama koje su energetski neučinkovite, a dok će učinkovite profitirati.
Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €
PROJEKT MIRAMARSKA

Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €

Vlasnik CIOS grupe je kupio projekt o kojem se počelo pričati još prije 16 godina, ali nikada nije izgrađen. Uz poslovni toranj će biti i niži objekt, a lokacija je udaljena tek jedan kilometar od Trga bana Jelačića u Zagrebu
Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku
NEVJEROJATNO

Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku

U retrovizoru sam vidio kako i dalje divlja, pretjecao je po punoj liniji. Da nisam potrubio gosođi, ovaj divljak bi je pokupio. Čovjek je za zatvor, ispričao nam je čitatelj koji je snimio video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025