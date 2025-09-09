Žele izgraditi hostel za 800 stranih radnika u Jelsi: Cijelo mjesto se diglo na noge...

Prava pobuna vlada u Jelsi na Hvaru. Među mještanima se proširila informacija o planiranoj izgradnji hostela za čak 700 do 800 stranih radnika. Krenula je pobuna tamošnjih mještana koji su u rekordnom roku prikupili više od 1200 potpisa protiv projekta.

Sama investicija povezuje se sa Sunčanim Hvarom i Blue Sun Hotelima, a planirani objekt trebao bi se graditi na području Vrisne–Klokuna, preko puta industrijske zone.

Koliko je ozbiljna situacija govori činjenica da je peticiju potpisao svaki treći stanovnik općine. Mjesto koje ima 1600 stanovnika smještaj dodatnih 600 stanovnika smatra se nerazmjernim i opasnim za infrastrukturu, sigurnost i kvalitetu života.

Održana je izvanredna tematska sjednica Općinskog vijeća na kojoj je donesen zaključak da projekt ne može biti prihvaćen. Vijeće je potvrdilo da prostorni plan na predmetnoj lokaciji dopušta gradnju kuća, vila i hotela, ali ne hostela.

- Tražili smo pravno rješenje, ta odluka je stavljena na urbanizam to je prihvatilo vijeće. Zaključak je da se tamo ne mogu raditi hoteli. Hotel za 800 ljudi je za Jelsu je previše - govori nam načelnica općine Marija Marjan.

Dodaje kako su predstavnici općine bili na sastanku s voditeljima projekta, na kojem su također izrazili nezadovoljstvo, a sada čekaju i predsjednika Uprave kojeg su pozvali na sastanak.

Bivši načelnik Nikša Peronja također je potvrdio kako je cijelo mjesto na nogama, te da su svi protiv izgradnje hotela.

- Tumačenje je da se građevine u Jelsi mogu graditi, ali takve ne mogu, nego puno manje, te koje infrastrukturno ne opterećuju samo naselje. Takvo tumačenje šaljemo svim institucijama - govori Peronja.