Zelena akcija traži prelazak na višekratnu ambalažu: 'Treba se reciklirati stara plastika'

Zelena akcija pridružila se globalnom zahtjevu 400-tinjak udruga i zatražila prelazak na višekratnu ambalažu, poručivši da je višekratna ambalaža i ponovna uporaba jedine održive alternative jednokratnoj plastici i plastičnoj ambalaži, priopćili su u četvrtak.

U povodu Svjetskog dana ponovne uporabe, Zelena akcija je poručila Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja da je "pravo vrijeme za prepoznavanje višekratne ambalaže i ponovne uporabe kao jedine istinski održive alternative jednokratnoj plastici i plastičnoj ambalaži".

Očekuju od Ministarstva da novim Pravilnikom o jednokratnoj plastici, ambalaži i ambalažnom otpadu i ribolovnom alatu potaknu razvoj sustava za ponovnu uporabu kako bi se smanjio nastanak otpada od plastike.

Napominju da globalna koalicija više od 400 organizacija, uključujući Zelenu akciju, zahtijeva od pet najvećih svjetskih zagađivača plastikom i vlada da pređu na višekratnu ambalažu i obvežu se na transparentne i odgovorne sustave ponovne uporabe i ponovnog punjenja.

"U otvorenom pismu, članice pokreta Break Free From Plastic, Greenpeace-a i najveće mreže organizacija za zaštitu okoliša, Friends of the Earth, pozvale su izvršne direktore tvrtki Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Unilever i Procter&Gamble da se napokon počnu baviti svojim utjecajem upotrebe plastike na okoliš, društvo i zdravlje te nerazmjerno velikog utjecaja na zajednice s globalnog juga", ističu iz Zelene akcije.

Dodaju kako je u idućih 10 godina najavljen porast proizvodnje plastike za čak 40 posto što će pogoršati klimatsku krizu jer plastika nastaje od fosilnih goriva. Najveći dio porasta proizvodnje odnosi se na jednokratnu plastiku i plastičnu ambalažu.

Kao važno ističu povezanost najvećih zagađivača plastikom i industrije fosilnih goriva, uključujući tvrtke kao ExxonMobil, Shell, Chevron Phillips, Ineos i Dow, od kojih kupuju sirovinu za izradu plastike. Primjerice, u samo godinu dana, emisije stakleničkih plinova u proizvodnji plastike jednake su emisijama rada 189 elektrana na ugljen (od 500 megavata), kažu iz Zelene akcije.

Osim toga, proizvodnja, korištenje i odlaganje plastike uzrokuju toksično zagađenje štetno za ljude i planet, navodi se u priopćenju.

Zaključuju da vlade imaju odgovornost zaštititi ljude od toksičnosti tako da prisile korporativne zagađivače da preuzmu odgovornost za zagađenje koje uzrokuju.

"Ankete provedene u 28 velikih zemalja pokazale su da većina ljudi (85 posto) smatra kako bi proizvođači i trgovci trebali preuzeti odgovornost za smanjenje, ponovnu uporabu i recikliranje plastične ambalaže", kažu iz Zelene akcije.

