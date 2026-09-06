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EKSTREMNI DESNIČARI SLAVE

Zeleni, Ljevica i SPD u šoku zbog nadmoći AfD-a na izborima: 'Ovo je crni dan za pokrajinu...'

Piše HINA,
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Zeleni, Ljevica i SPD u šoku zbog nadmoći AfD-a na izborima: 'Ovo je crni dan za pokrajinu...'
Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMA
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Prema riječima čelnice stranke Ines Schwerdtner, Ljevica namjerava pobjednika izbora, AfD, držati podalje od vlasti nakon pokrajinskih izbora.

Zeleni, Ljevica i Socijaldemokrati s nevjericom su reagirali na snažan rezultat krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) na nedjeljnim parlamentarnim izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. "Svjedočimo dramatičnoj situaciji", rekao je Felix Banaszak, savezni predsjednik Zelenih. Dodao je da ima podijeljene osjećaje, spomenuvši porast podrške Zelenima u Saskoj-Anhalt.

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Foto: Thilo Schmuelgen

Mnogi su već bili otpisali Zelene, ali stranka će sada, po svemu sudeći, ostvariti svoj najbolji rezultat u povijesti Saske-Anhalt na pokrajinskim izborima. "To me puni radošću i ponosom."

Nakon objave prognoza u Magdeburgu, Eva von Angern, vodeća kandidatkinja Ljevice u toj pokrajini, govorila je o "crnom danu za Sasku-Anhalt".

Eva von Angern
Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMA

Objasnila je da se ne radi o rezultatu njezine stranke, nego o "posljedicama koje bi ovaj rezultat mogao imati za Sasku-Anhalt i ljude u Saskoj-Anhalt", rekla je za javni servis ARD.

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Prema riječima čelnice stranke Ines Schwerdtner, Ljevica namjerava pobjednika izbora, AfD, držati podalje od vlasti nakon pokrajinskih izbora.

"Na CDU-u je da kaže tko će sada preuzeti odgovornost", rekla je Schwerdtner za javni servis ZDF, referirajući se na moguću buduću vladu koju bi podržala njezina krajnje lijeva stranka. "Mora biti potpuno jasno da neće biti nikakvih promjenjivih većina koje uključuju AfD", nastavila je Schwerdtner.

Glavni tajnik socijaldemokrata (SPD) Tim Klüssendorf očekuje da će formiranje vlade u Saskoj-Anhalt biti teško. "Situacija je složena i sada moramo pričekati i vidjeti kako će se večer odvijati", rekao je Klüssendorf za ZDF.

SPD lijevog centra mogao bi iz izbora izaći "s određenim optimizmom, ali i sa samopouzdanjem", jer je u posljednjih nekoliko tjedana ipak uspio pridobiti mnoge birače, ustvrdio je Klüssendorf.

Socijaldemokrati žele imati ulogu u formiranju demokratske većine protiv AfD-a. Istodobno, Klüssendorf je priznao da je to "uistinu dramatičan rezultat za AfD".

Prema prvim izlaznim anketama televizija ARD i ZDF, AfD je na nedjeljnim izborima osvojio oko 44 posto glasova, daleko ispred konzervativne Kršćansko-demokratske unije (CDU), koja je dobila 18,5 posto.

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AfD dosad nije sudjelovao ni u jednoj vladajućoj koaliciji u 16 njemačkih saveznih pokrajina niti u saveznoj vladi jer sve ostale etablirane stranke odbijaju suradnju s njim, držeći se politike poznate kao "vatrozid".

Predvođen karizmatičnim vodećim kandidatom Ulrichom Siegmundom, AfD se nada da će u Saskoj-Anhaltu zaobići taj "vatrozid" osvajanjem apsolutne većine mandata u pokrajinskom parlamentu u Magdeburgu.

Time bi postao prva krajnje desna stranka koja bi samostalno vladala jednom njemačkom saveznom pokrajinom nakon Drugoga svjetskog rata.

Izlazne ankete pokazuju da su tri ljevičarske stranke - Ljevica (Die Linke), Zeleni i Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) - bez većih poteškoća prešle izborni prag od pet posto potreban za ulazak u parlament. Prve projekcije na temelju djelomično prebrojenih glasova očekuju se uskoro.

Populistički Savez Sahre Wagenknecht (BSW) mogao bi se naći u ključnoj ulozi, budući da se prema izlaznim anketama kreće oko izbornog praga od pet posto.

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