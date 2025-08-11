Obavijesti

VELEPOSLANIK SAD-A:

'Zelenski bi mogao sudjelovati na sastanku Trump-Putin'

'Zelenski bi mogao sudjelovati na sastanku Trump-Putin'
"Sigurno ne može biti sporazuma osim ako ga sve uključene strane ne potpišu. I, očito, apsolutni prioritet je okončanje rata", istaknuo je Whitaker

Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker u nedjelju je izjavio da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski mogao prisustvovati sastanku na vrhu između Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci u petak. "Da, definitivno mislim da je to moguće", odgovorio je američki diplomat u NATO-u na pitanje CNN-a o mogućem posjetu ukrajinskog predsjednika Aljasci, gdje bi se Trump i Putin trebali sastati 15. kolovoza.

"Sigurno ne može biti sporazuma osim ako ga sve uključene strane ne potpišu. I, očito, apsolutni prioritet je okončanje rata", istaknuo je Whitaker.

Čelnici Europske unije i europskih sila u nedjelju su inzistirali da u američko-ruskim pregovorima sudjeluje i službeni Kijev.

A Volodimir Zelenski je pozvao svoje europske saveznike, uključujući Francusku, Njemačku i Veliku Britaniju, koje su također isključene iz ovih pregovora, da definiraju zajednički pristup. "Izvanredni sastanak" između ministara vanjskih poslova EU i njihovog ukrajinskog kolege putem videokonferencije zakazan je za ponedjeljak.

Ali u konačnici, odluku, o sudjelovanju Zelenskog na pregovorima, na kraju će donijeti Donald Trump, upozorio je američki veleposlanik.

"Ako smatra da je pozivanje Zelenskog najbolji scenarij, onda će to učiniti", rekao je je Whitaker. Ali "nikakva odluka još nije donesena", naglasio je američki diplomat.

