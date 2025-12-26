Obavijesti

MIROVNI PREGOVORI

Zelenski će s Trumpom u nedjelju razgovarati o teritorijalnim pitanjima

Piše Hina,
Zelenski će s Trumpom u nedjelju razgovarati o teritorijalnim pitanjima
Foto: Thomas Peter

Zelenski i Trump na Floridi raspravljaju o teritoriju i miru! Hoće li Ukrajinci odlučiti na referendumu? Je li dogovor s SAD-om spreman?

Ukrajinski predsjednik će s američkim kolegom Donaldom Trumpom u nedjelju na Floridi raspravljati o teritorijalnim pitanjima, glavnom kamenu spoticanja u mirovnim pregovorima, dok se mirovni plan od 20 točaka i dogovor o sigurnosnim jamstvima približavaju finalizaciji.

Najavljujući sporazum, Zelenski je rekao da "se mnogo toga može odlučiti prije Nove godine" dok Washington nastavlja sa svojim naporima da okonča rusku invaziju na Ukrajinu, najsmrtonosniji sukob u Europi od Drugog svjetskog rata.

"Što se tiče osjetljivih pitanja: raspravljat ćemo i o Donbasu i o nuklearnoj elektrani Zaporižja. Sigurno ćemo raspravljati i drugim pitanjima", kazao je novinarima na komunikacijskoj platformi WhatsApp.

Rusija želi da se Ukrajina povuče iz dijelova istočne Donjecke oblasti, koje njene snage nisu uspjele zauzeti tijekom gotovo četiri godine rata. Moskva nastoji ostvariti potpunu kontrolu nad regijom Donbas, koja se zastoji od Donjecke i Luhanske oblasti.

Kijev pak želi da se borbe zaustave tako da se zamrzne trenutno stanje na bojišnici.

Sjedinjene Američke Države, koje nastoje pronaći kompromis, predložile su uspostavu slobodnog gospodarskog područja na teritoriju koji bi Ukraijna eventualno napustila. Još uvijek nije jasno kako bi to područje u praksi funkcioniralo.

Teritorijalna pitanja i dalje predstavljaju kamen spoticanja u pregovorima.

Zelenski je rekao da bi o bilo kakvom kompromisu glede teritorija trebao odlučiti ukrajinski narod na eventualnom referendumu.

Nuklearna elektrana Zaporižja, najveća u Europi, nalazi se na bojištu i njome upravljaju ruske snage.

Zelenskij je dodao da je svrha sastanka s Trumpom "izgladiti stvari" u prijedlozima i raspraviti o potencijalnim sporazumima vezanim za ukrajinsko gospodarstvo.

Kazao je da nije spreman kazati hoće li biti potpisivanja sporazuma tijekom njegovog posjeta, no da je Ukrajina otvorena spram toga.

Sporazum o sigurnosnim jamstvima između Ukrajine i SAD-a je "gotovo spreman", a 90 posto nacrta plana od 20 točaka je završeno, dodao je ukrajinski predsjednik.

Jurij Ušakov, savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, razgovarao je s Trumpovom administracijom nakon što je Moskva zaprimila američke prijedloge o mogućem mirovnom sporazumu, objavio je Kremlj u petak.

Ruski list Komersant je objavio da je Putin nekim vodećim ruskim poduzetnicima kazao da bi mogao biti spreman na zamjenu nekog teritorija koji drže ruske snage drugdje u Ukrajini, no da zauzvrat želi cijeli Donbas.

