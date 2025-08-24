Zelenski čestitao Ukrajincima Dan neovisnosti: Gradimo dovoljno snažnu i moćnu zemlju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je čestitao svojim sunarodnjacima Dan neovisnosti, točno tri i pol godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

"Gradimo Ukrajinu dovoljno snažnu i moćnu da može živjeti u sigurnosti i miru“, poručio je Zelenski u obraćanju objavljenom na Telegramu.

U video povodom Dana neovisnosti Zelenski se nalazi u pozadini kijevskog Trga neovisnosti.

Naglasio je kako je monumentalni kip slobode na Majdanu ujedno i simbol neuništivosti Ukrajine, koja se već tri i pol godine odupire ruskoj agresiji.

Zelenski je rekao da je rat među Ukrajincima probudio novi osjećaj vlastite vrijednosti.

Više se ne oslanjaju na tuđu dobru volju, već svoju sudbinu uzimaju u vlastite ruke i spremni su boriti se za slobodu.

Zelenski je podsjetio i na svakodnevne ruske zračne udare na civilne objekte poput bolnica i škola, istaknuvši da Ukrajina odgovara napadima na skladišta goriva i vojne zračne luke duboko u Rusiji, što joj nitko ne može zabraniti.

Ove riječi popraćene su snimkama napada dronovima na ruske strateške bombardere početkom srpnja ove godine.

Proslavi Dana neovisnosti u Kijevu nazočio je i specijalni izaslanik SAD-a za Ukrajinu Keith Kellogg kojeg je tom prigodom Zelenski odlikovao ukrajinskim Ordenom za zasluge 1. reda.

Na sastanak s ukrajinskim čelnikom u nedjelju ujutro u Kijev je stigao i kanadski premijer Mark Carney.

Ukrajina danas slavi 34. godišnjicu neovisnosti zemlje.

Zastupnici tadašnje Ukrajinske Sovjetske Republike su 24. kolovoza 1991. proglasili neovisnost od Moskve i proglasili državu Ukrajinu.

Taj dan je u plenarnu dvoranu parlamenta unijeta velika ukrajinska plavo-žuta zastava koja je zamijenila zamijenila crveno-plavu zastavu Ukrajinske Sovjetske Republike.