Zelenski čestitao Ukrajincima Dan neovisnosti: Gradimo dovoljno snažnu i moćnu zemlju
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je čestitao svojim sunarodnjacima Dan neovisnosti, točno tri i pol godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.
"Gradimo Ukrajinu dovoljno snažnu i moćnu da može živjeti u sigurnosti i miru“, poručio je Zelenski u obraćanju objavljenom na Telegramu.
U video povodom Dana neovisnosti Zelenski se nalazi u pozadini kijevskog Trga neovisnosti.
Naglasio je kako je monumentalni kip slobode na Majdanu ujedno i simbol neuništivosti Ukrajine, koja se već tri i pol godine odupire ruskoj agresiji.
Zelenski je rekao da je rat među Ukrajincima probudio novi osjećaj vlastite vrijednosti.
Više se ne oslanjaju na tuđu dobru volju, već svoju sudbinu uzimaju u vlastite ruke i spremni su boriti se za slobodu.
Zelenski je podsjetio i na svakodnevne ruske zračne udare na civilne objekte poput bolnica i škola, istaknuvši da Ukrajina odgovara napadima na skladišta goriva i vojne zračne luke duboko u Rusiji, što joj nitko ne može zabraniti.
Ove riječi popraćene su snimkama napada dronovima na ruske strateške bombardere početkom srpnja ove godine.
Proslavi Dana neovisnosti u Kijevu nazočio je i specijalni izaslanik SAD-a za Ukrajinu Keith Kellogg kojeg je tom prigodom Zelenski odlikovao ukrajinskim Ordenom za zasluge 1. reda.
Na sastanak s ukrajinskim čelnikom u nedjelju ujutro u Kijev je stigao i kanadski premijer Mark Carney.
Ukrajina danas slavi 34. godišnjicu neovisnosti zemlje.
Zastupnici tadašnje Ukrajinske Sovjetske Republike su 24. kolovoza 1991. proglasili neovisnost od Moskve i proglasili državu Ukrajinu.
Taj dan je u plenarnu dvoranu parlamenta unijeta velika ukrajinska plavo-žuta zastava koja je zamijenila zamijenila crveno-plavu zastavu Ukrajinske Sovjetske Republike.
